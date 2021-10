Colonos de Lerdo se reúnen con regidor

Habitantes de la colonia 5 de Mayo se reunieron con el regidor panista Ángel Luna para hacer una petición formal al Ayuntamiento con respecto a la plaza Enrique Castañeda a la cual no quieren que le quiten espacio para pasos vehiculares de un particular.

"Estuvieron conmigo los representantes de los vecinos de la colonia 5 de Mayo conocida como La Viña. Nos entregaron un documento donde solicitan entre otras cosas que se defina con certeza el área que corresponde al parque de esa colonia y que ha sido motivo de polémica. Lamentablemente la Comisión de Gobernación no ha sido citada y el presidente de la comisión es el presidente municipal", dijo el regidor.

"Lo que mostró el alcalde es un oficio correspondiente al acuerdo de hace mas de 20 años pero no está el acuerdo porque no la han encontrado el acta y pues no nos la han mostrado entonces consideramos que son importantes ambos documentos", insistió Luna, quien comentó que al reclamo de los vecinos ahora se suma el de que se reconozca o se le dé la certeza jurídica del uso de esta zona al ser un área de esparcimiento.

Fue en la sesión de Cabildo de este jueves que el secretario del Ayuntamiento, José Dimas López, turnó a la Comisión de Gobernación el oficio presentado por habitantes de la colonia 5 de Mayo "La Viña".

Los vecinos piden la intervención del Cabildo, para impedir que 128 m2 de las áreas verdes que se encuentran ubicadas en la Colonia 5 de Mayo de esta ciudad sean utilizadas en lo que sería entrada y salida de vehículos particulares, así como, la construcción de un salón para microempresarios. Ya que las áreas en mención fueron donadas por el Ejido Lerdo por lo cual solicitan quede registrada la propiedad como área verde.

Petición

A detalle:

*Como se informó, la autorización por parte del Ayuntamiento de Lerdo realizada en septiembre de este año a un particular, Jacobo Zarzar, respecto a una servidumbre de paso que solicitó para tres accesos vehiculares, mismos que ocupan una superficie de 112 metros cuadrados de la plaza Manuel Castañeda de la colonia Cinco de Mayo "La Viña".

*Fue otorgada por el Municipio sin revisar si existe un dictamen de la Comisión de Obras Públicas de hace 21 años y sin que encuentren el acta de Cabildo correspondiente; pese a ello, tampoco hicieron un nuevo análisis, es decir, el permiso se otorgó sin la revisión de la documentación y de la zona.