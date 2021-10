Regularizar 'chocolates', una decisión desatinada: director del Implan Torreón

Para el Implan, es un contrasentido impulsar, en pleno siglo 21, el automóvil particular, además de ser inequitativo, al beneficiar solamente a una pequeña parte de la población, y contrasta con la tendencia de las ciudades competitivas, donde lo que se busca es hacer más eficientes otras formas de movilidad, para que la ciudadanía tenga alternativas.

José Antonio Ramírez Reyes, director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan), consideró que el decreto para la regularización de vehículos de procedencia extranjera se trata de una decisión desatinada.

Recordó que cuatro de cada 10 personas en el país se mueven mediante automóvil particular y el resto lo hacen en bicicleta, transporte público o a pie.

La Zona Metropolitana de La Laguna se distingue por ser una región donde abundan los vehículos de procedencia extranjera, por lo que de incrementarse las unidades, se agudizarían problemáticas como la saturación de las vialidades, el aumento en los accidentes, la contaminación, incluso temas como la obesidad y enfermedades cardiovasculares, que encarece los servicios de salud.

"Se sigue incentivando el uso del automóvil particular y no hay estrategias para el transporte público eficiente, entonces vamos a tener mayores congestionamientos viales; hoy tenemos vialidades que ya están en proceso de ser rebasadas por el tráfico y la solución, de acuerdo a la experiencia comprobada a nivel mundial, es mejorar el transporte público, que las personas tengan opciones, las ciudades hoy no están diseñadas para esto", explicó.

Los indicadores del Implan revelan un incremento alarmante en la tasa de vehículos por habitantes, en los últimos 10 años, la tasa de vehículos nacionales, registrados oficialmente en el padrón estatal, ha crecido en 100 %, mientras que la población va a un 24 por ciento, es decir, los autos han aumentado cuatro veces más. Esto sin tomar en cuenta a las unidades ilegales, que algunas organizaciones estiman en 150,000 que circulan por la región.

Ramírez Reyes refirió que más de la mitad de las emisiones de efecto invernadero en el aire de las ciudades son a causa de los vehículos particulares, que se podría incrementar con los vehículos extranjeros, pues la mayoría no cumple con temas de verificación en su combustión.

"Nos estamos convirtiendo en el patio trasero de Estados Unidos en el sentido de que aquí sí circulan los autos que allá no permiten", expresó, "de llevarse a cabo esta política federal, se tendría que aplicar ya un freno a esta migración de autos chatarra a nuestro país".