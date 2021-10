Exhiben a regidora de Matamoros en altercado con policías

Se registró un altercado entre elementos de la Policía Municipal de Matamoros y la regidora Lizeth Inungaray.

El hecho habría ocurrido la madrugada del sábado y se reveló a través de la red social Facebook, donde se observa la forma en la que se genera la desavenencia entre la edil y varios agentes; incluso al principio ella se dirige a alguien a quien nombra como "Alva", lo que hace suponer que es el director de la corporación, Héctor Alva Ávalos.

Presuntamente, el altercado se originó luego de que Lizeth Inungaray acudió al edificio de la corporación para exigir de forma "poco educada" la liberación de un ciudadano.

En una de las filmaciones que se viralizaron se observa que al interior de las instalaciones de la corporación, por donde ingresan los detenidos, la regidora forcejea con una mujer policía, la cual la toma de ambos brazos, haciéndolos hacia atrás, incluso se aprecia que tiene las esposas en la mano derecha y pide que se le entregue su celular.

"No sabes en lo que te estás metiendo", a lo que alguien le contesta que no hay problema y ella le hace saber que no es el único que está grabando.

El intercambio de palabras se da mientras la policía la tiene sometida y el hombre con el que habla le dice que si lo sigue amenazando, la pondrá a disposición (del Ministerio Público).

Ella le contesta que no amenaza y que lo va a acusar de robo, al tiempo que sigue insistiendo en que le entreguen su celular, pero luego llega una segunda mujer policía para tratar de someterla y forcejea con ambas.

"Nomás fíjate cómo te estás poniendo", le dice el hombre, mientras ella insiste en que se le entregue su celular y luego él le dice que sí se lo entregarán.

En otro de los videos, el director le dice: "usted anda alcoholizada".

"Vengo de la oficina, Alva. Tomarme una cerveza no es andar alcoholizada, ¿eso es andar alcoholizado?".

La otra persona le contesta: "por eso; usted ya no está reaccionando en sus cinco sentidos, regidora".

"¿Por qué se pone en ese plan? Fíjense cómo se pone, estamos hablando bien", le dice el interlocutor.

"Mira, me tumbaron mi cubrebocas, para empezar. Yo no ando alcoholizada", repite Lizeth Inungaray.

"Fíjese cómo se pone usted con los elementos", le vuelve a decir el director.

Luego la regidora trata de retirarse y entonces sí se observa que es Héctor Alva con quien ella hablaba, pero él trata de retenerla, afirmando que está detenida, a lo que ella le contesta que no puede hacer eso.

En la misma publicación se observa a la funcionaria acompañada por el extesorero Gerardo Marentes y otra persona, al exterior de las instalaciones de la Policía Municipal, y denuncian el abuso del que dicen fue objeto al pretender detenerla, además de acusarla de encontrarse en estado de ebriedad, lo que afirmaron que no es cierto.

Se pudo conocer que sí se procedió a la detención de la regidora, el cual se afirmó fue apegado al reglamento municipal, pero quedó en libertad al cubrir la multa que se le impuso.