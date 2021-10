¡Habrá boda! Kourtney Kardashian y Travis Barker están comprometidos

El 2021 ha sido un buen año para Kourtney Kardashian, quien en febrero confirmó su relación con el baterista de Blink 182, Travis Barker, y todo parece indicar que la pareja formalizará su unión, ya se este domingo se comprometieron.

De acuerdo a E! News, confirmaron que el músico decidió dar el siguiente paso en la relación al proponerle matrimonio a la hermana de Kim, la propuesta de la hizo este domingo en el Rosewood Miramar Hotel en Montecito, California.

Según la fuente del portal, la pareja está "locamente" enamorada.

En redes sociales se han difundido videos en los que puede ver el momento en el que Travis se pone de rodillas para pedirle a Kourtney que sea su esposa.

La estrella del reality "Keeping Up With The Kardashians" subió a su cuenta de Instagram fotografías del momento con la leyenda "forever" (por siempre).