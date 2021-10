Vocalista de Mötley Crüe cae del escenario y se rompe las costillas

El viernes por la noche, Vince Neil, vocalista de Mötley Crüe sufrió un accidente en pleno concierto.

Mientras la banda de heavy metal tocaba el tema “Don’t Go Away Mad (Just Go Away)” para su público en Tennessee, Estados Unidos, Vince invitaba a los asistentes a aplaudir, acercándose al borde del escenario. Entre la emoción del momento, el cantante no se fijó y dio un paso de más y cayó al suelo.

El accidente fue captado en video. Inmediatamente después de la caída, Vince fue subido a una ambulancia y llevado al hospital, informa la revista “Rolling Stone”.

De acuerdo a la publicación estadounidense, el concierto continuó sin la presencia del vocalista, quien fue sustituido por el guitarrista Jeff Blando.

Dana Strum, bajista del grupo, actualizó el estado de salud de Vince durante el concierto. Explicó a los fans de Mötley Crüe que el cantante se había fracturado las costillas, que no podía respirar, pero que ya estaba recibiendo atención médica, reporta la revista.

Otros accidentes de Vince Neil

Haciendo gloria de la cultura del lado salvaje del rock, Vince Neil, cantante de la banda de glam metal Motley Crue, cumplió condena de cárcel en 1986 por conducir borracho y ser responsable de un accidente automovilístico en California donde murió el baterista Nicholas "Razzle" Dingley, baterista de Hanoi Rocks.

En 2010, el personaje fue detenido de nuevo en Las Vegas por sospechas de manejar ebrio. Días antes había lanzado su último álbum "Tattoos and Tequila".