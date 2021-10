Lourdes Leon habla sobre como fue crecer con su 'controladora' madre Madonna

Ser hija de la Reina del Pop no debe ser nada fácil, y es que Lourdes Lola Ciccone Leon, quien nació en 1996 como fruto de la relación de Madonna con Carlos Leon, ha tratado de formarse su propio camino en la industria del entretenimiento. Actualmente se desempeña como modelo y vive en Nueva York.

Lourdes habló con Interview sobre como es la relación con su madre Madonna, de quien afirmó es una maniática del control.

"Mi mamá es una fanática del control y me ha controlado toda mi vida. Necesitaba ser completamente independiente de ella tan pronto como me graduara de la escuela secundaria", señaló.

Es por esta razón que Lourdes decidió pagar su propia matrícula de la Escuela de Música y Danza de la Universidad de Michigan, en donde asistió de 2014 a 2018, además de tener su propio departamento en Buchwick en Brooklyn.

La hija de la interprete de "Like a Virgin", acepta que creció rodeada de privilegios, pero señaló que su madre la educó para no ser como los hijos de otros famosos.

"No recibimos limosnas en mi familia. Obviamente, crecí con un privilegio extremo. No se puede negar eso. Pero creo que mi madre vio a todos estos otros hijos de famosos y dijo: 'Mis hijos no van a ser así'. Además siento que si tus padres te pagan las cosas, entonces les da influencia sobre ti", añadió.

A pesar de no querer vivir bajo el peso de su madre, recurre a ella para pedirle consejos, Madonna le advirtió que pensara bien antes ser modelo. "Piensa por qué quieres ser conocida", le dijo.

Lourdes Leon tiene cinco hermanos, Rocco Ritchie, David Banda, Mercy James, Estere y Stella Ciccone.

Debutó como modelo en 2016 y ha tenido la oportunidad de trabajar con marcas como Stella McCartney, Marc Jacobs, Juicy Couture, Swarvoski y Rihanna Savage x Fenty.