Hora de la verdad en la Liga de Empleados

un paso de finalizar su temporada regular, se encuentra la Liga de Beisbol de Empleados y Profesionistas en la categoría estelar, la de Primera Fuerza, mientras que en el Segundo Grupo ya se viven las emociones únicas del playoff.

PRIMERA FUERZA

En las pizarras que arrojó la Primera Fuerza, dentro de su penúltima jornada del rol regular, Vías Férreas Laguna venció a Ferrovías Laguna con reñida pizarra de 2 carreras a 1 y mantienen vivas las esperanzas de colarse a los playoffs, pero están obligados a vencer hoy a Padres Cargo Gas, pues el que pierda, quedará eliminado. Edwin Morán se fajó todo el camino le dieron 4 hits, ponchó a 8 bateadores, le hicieron una carrera y salió con los brazos en alto, mientras que José Pérez Ramírez lanzó buena pelota durante 7 entradas, le pegaron 8 imparables, le anotaron 2 carreras y fracasó en el intento.

Los jovencitos de la Academia de los Algodoneros del Unión Laguna consiguieron sorpresiva y apretada victoria de 5 carreras por 4 ante el poderoso Deportivo Efraín Tapia y están de lleno en la pelea por el cuarto boleto a los playoffs, aunque para lograr el sueño, primero tienen que superar su último compromiso ante uno no menos poderoso, los líderes Astros-Combugas, sin olvidar que en sus dos anteriores compromisos entre ellos, tienen uno ganado y uno perdido. Cristofer Lozoya Murillo, en relevo de una entrada y 2 tercios, una base por bolas, un ponche, no hits, no carreras, salió en hombros; el doctor Cuauhtémoc Correa Cantú, que lanzó también relevo de 1 entrada y 2 tercios, le sonaron 5 imparables, le anotaron 3 carreras limpias y cayó en el duelo.

Astros-Combugas derrotó con paliza y blanqueada de 11 carreras a 0 a los Cerveceros de San Miguel, con lo que aseguraron el campeonato del Trofeo Especial de la Primera Fuerza, que los acredita como campeones de temporada. Ricardo Sandoval Medina reclamó el acierto, Felipe Blanco Rodríguez, que lanzó 3 entradas y 1 tercio, con 10 hits y 8 carreras en contra, perdió el encuentro.

SEGUNDA FUERZA

En actividad de la Segunda Fuerza, en un duelo que se convirtió en un fuerte dolor de cabeza para Matamoros, lograron derrotar a unos Mineritos que dejaron claro que vienen por más, terminando el juego con cerrada pizarra de 2 carreras a 1, lo que les dio el tercer boleto a los de Matamoros para el playoff que comienza hoy. Jordán Inungaray Mendoza lanzó 7 entradas, ponchó a 13 bateadores, le dieron 4 hits, le anotaron una carrera y consiguió su triunfo número 10, a cambio de una derrota, pero no se pudo llevar el trofeo de pitcher campeón; Ernesto Silos Caro, que lanzó 8 innings, le acomodaron 8 hits y le anotaron 2 carreras, perdió el combate.

La Segunda Fuerza comenzará esta mañana con su primer playoff: el Sindicato Cervecero Corona jugará ante los Amigos de Beto y Karin en el campo de San Julián, los Nietos de Manuel Herrera visitarán al Deportivo Terrones - Chovis en el campo de Aguanaval y los Pilotos DESA se enfrentarán a Matamoros en el estadio Horacio "Ejote" Piña.