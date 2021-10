Alex Fernández está ansioso por visitar Gómez Palacio

Tras dos años de inactividad por la pandemia, Alex Fernández, hijo mayor de Alejandro Fernández, retoma su gira por el país como solista con una esperada visita este próximo 29 de octubre a la Feria de Gómez Palacio, donde dará por inaugurada la temporada en el palenque que fue nombrado en honor a su abuelo, Vicente Fernández.

En una entrevista hecha por nuestro periodista, Aldo Magallanes, Alex compartió todos los detalles del concierto que ofrecerá en la región y todo lo nuevo que viene en su carrera en la industria de la música.

"Me siento bien, me he estado preparando mucho, he estado muy enfocado en clases de canto, estos dos años que no hicimos nada por fuera, en lo personal me estuve preparando en todos los aspectos", reveló.

Recordando que fue su abuelo, Don Vicente Fernández quien lo 'descubrió' al escucharlo cantar y quien lo lanzó al estrellato, Alex siente que en esta nueva etapa de su vida en la música ya está más preparado y más maduro.

"Mi abuelo me escucho y me dijo que él me iba a lanzar, nunca había pensado en ser cantante y dedicarme a esto", destacó.

Actualmente el joven intérprete de 27 años de edad, se encuentra colaborando con Edén Muñoz, líder del grupo Calibre 50, con quien trabajó en el tema "Buscando en el Olvido", mismo que es de la auditoria de Muñoz.

Emocionado por realizar una fusión del género del mariachi con el sinaloense, Alex adelantó que será en este año cuando se publique la producción completa de lo que han hecho.

En estos próximos días se compartirá una nueva versión del tema "El Privilegio de Amar" interpretado anteriormente por Manuel Mijares.

Durante la charla, Alex también agradeció el apoyo de los medios de comunicación y de los fans, quienes se encargan de posicionar a los artistas con su música.

"Estoy agradecido con los medios y el público, pues son quienes hacen esto posible, son quienes llevan a los artistas a donde tengan que llegar, se los agradezco de todo corazón", recalcó.

UN LEGADO FAMILIAR

Alex también platicó al Siglo de Torreón que se siente con una gran responsabilidad al pertenecer al legado Fernández, por lo que se siente comprometido con seguir estudiando y preparándose vocalmente.

Recordó que hace poco realizó una gira en Estados Unidos junto a su papá, en la que compartieron escenario en once presentaciones.

"Fue increíble compartir momentos especiales con él en el escenario", declaró.

Además, se tomó unos momentos para hablar sobre la salud de su abuelo, Don Vicente Fernández, quien ha permanecido internado con atención médica constante desde el pasado mes de agosto tras sufrir una caída en su rancho de Guadalajara, Jalisco.

"Está bien dentro de lo que cabe, es un proceso muy lento, afortunadamente está avanzando, lento, es esperar a que poco a poco se vaya recuperando y vaya retomando la movilidad", mencionó.

INVITACIÓN ESPECIAL

Para finalizar con la amena charla que tuvo con el medio, Alex Fernández invitó a todos los lectores del Siglo de Torreón a 'olvidarse por un momento de la pandemia' con su show en el 'Palenque Vicente Fernández' en la Feria de Gómez Palacio este próximo 29 de octubre. Aseguró que viene con un show completamente nuevo, con mejor equipo y un espectáculo que será muy especial para los laguneros.

"Vamos a olvidarnos de la pandemia y cantar con todo el corazón", 'finalizó.