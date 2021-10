Alcalde de Torreón justifica cambios en nómina municipal

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, justificó de nueva cuenta las modificaciones presupuestales que se tuvieron durante su administración en materia de la nómina, toda vez que se desde diversas voces en la sociedad se ha señalado un aumento en el gasto para ese rubro desde el inicio de su gestión y de cara al cierre de este año.

Zermeño Infante recordó de nueva cuenta lo ocurrido en la administración municipal anterior, misma en la que se tenían al menos mil 500 empleados más que en la actual, esto sin contar con los 800 trabajadores que laboraban en la llamada Marea Roja de barrido manual en la ciudad, dijo que al compararse con la situación actual se tuvo para efectos prácticos una administración con "responsabilidad".

"Por ahí me siguen criticando la nómina y no sé qué, yo les digo que el número de personas que ha crecido es por más policías, pero yo nada más lo que les digo es que revisen las nóminas de las demás administraciones, o sea, la anterior administración tenía mil 500 trabajadores más que nosotros, más 800 de lo que era la llamada Marea Roja, nosotros disminuimos, queremos que haya mayor gasto en obra pública y servicios que en gasto corriente, tenemos la instrucción de que si alguien se vaya no se reponga el puesto, pero también ha habido incrementos a algunos rubros, por ejemplo ahora los regidores ganan más de lo que ganaban antes".

TAMBIÉN LEE: Alcalde de Torreón rechaza alza en nómina

En ese sentido admitió que se han tenido que hacer "ajustes" en el tema presupuestal de la nómina, especialmente al tener que hacer frente a jubilaciones, laudos laborales y especialmente la contratación de alrededor de 500 nuevos agentes de la Policía de Torreón, mismos que contribuyen en el fortalecimiento de la seguridad pública y más allá del costo que representan al erario.

VER MÁS: Empresarios apoyan reducción de nómina municipal en Torreón

"Ha habido algunos ajustes como esos, como personal de apoyo, a los propios regidores y que pues impacta en la nómina, también en el rubro de nómina se incluyen las liquidaciones que se hacen al personal que se jubila, se incluye ahí al personal que tiene un laudo laboral favorable y que hemos tenido que estarlo enfrentando a lo largo de la administración, todo eso infla números que no son exactamente lo que es el pago de sueldos y salarios", señaló Zermeño Infante.

Argumentos del alcalde

Señala alcalde de Torreón que aumento en la erogación de los servicios personales ha sido por motivos explicables.

*Destacó la contratación de alrededor de 500 nuevos policías municipales.

*También el pago de laudos laborales en contra de la administración, así como la jubilación de cada vez más empleados.

*Se cerrará esta administración con un gasto de mil 121 millones aproximadamente en la nómina municipal.