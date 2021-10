Torreón apuesta por Plan Director, señala alcalde Jorge Zermeño

Con avances diversos en el desarrollo municipal es como cerrará la presente administración municipal, así lo afirmó la semana pasada el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño.

Cuestionado por medios de comunicación, el mandatario indicó que se ha buscado que el desarrollo de la ciudad sea apegado al Plan Director de Torreón, especialmente respecto al ordenamiento en las diversas áreas municipales, nuevos proyectos inmobiliarios y otros espacios de crecimiento industrial.

"Es la base o guía de lo que se puede hacer en un crecimiento ordenado de la ciudad, el Plan Director te va poniendo límites para que las calles, plazas, avenidas, parques, jardines y nuevos fraccionamientos se puedan desarrollar de manera ordenada, en Torreón se crece de manera ordenada y de acuerdo con el Plan Director, en ocasiones por el crecimiento poblacional, se ajusta el plan; sin embargo se observa el desarrollo sostenible", destacó Zermeño Infante.

Recordó que en ese sentido se pueden detectar también los retos y las áreas de oportunidad para los próximos años, especialmente en temas de sustentabilidad, convivencia y la inclusión de los distintos tipos de movilidad en las zonas urbanas y rurales.

"Tenemos que mantener siempre esto, si tu vas a hacer una construcción pues tienes que pedir una licencia de uso de suelo, si vas a poner un comercio o negocio en una zona donde no se permite pues no lo debes permitir, bueno, si con el tiempo hay lugares que van cambiando un poco su vocación, pues ya no va siendo un uso habitacional, puede ser un uso mixto, comercial y habitacional… Las necesidades propias de la ciudad así lo marcan, esas cartas tienen que irse actualizando cada 25 años".

