Emociones al máximo en la II Copa Zona Norte del MexGolf Junior Tour

El tapatío Rafael Estrada tomó la punta de la categoría de 18 años y menores varonil, luego de dos rondas en la II Copa Zona Norte, del MexGolf Junior Tour 2021/22, que se celebra este fin de semana en el Campestre Torreón y Azul Talavera Country Club.

Y es que el representante del Club de Golf Santa Anita en Jalisco, no se dejó intimidar por el Hole in One del lagunero Marcelo Mexsen Murra, para apoderarse de la cima de la competencia, con dos golpes de ventaja.

Estrada, mejoró su tarjeta del primer día, al firmarla en la jornada sabatina en 66 golpes (-5) en la que no cometió ningún error, para acumular luego de 36 hoyos un total de 133 (-9). Este domingo a primera hora, se jugará la tercera y última ronda, donde se conocerán a los diferentes ganadores.

Además del hoyo en uno del integrante de los Tigers del Campestre Torreón, la nota la dio Manuel Barbachano, del Yucatán Country Club, que realizó 8 birdies sin error alguno, para igualar en el subliderato a Mexsen Murra.

HOLE IN ONE

Durante la jornada sabatina, del torneo organizado por parte del Comité Nacional Infantil-Juvenil de la Federación Mexicana de Golf (FMG) que encabeza el lagunero José Antonio Safa Serrato, se registró un Hole in One.

Los honores le correspondieron al local Marcelo Mexsen Murra, actual bicampeón del Torneo Anual del Campestre Torreón. El tiro perfecto en el hoyo 15, se efectuó alrededor de las 10:50 horas, para lo cual utilizó un pitching wedge.

La bola recorrió la distancia de 158 yardas, teniendo como testigos de honor al jalisciense Rafael Estrada y el sonorense Jorge Parada, representante de Los Lagos Club Campestre de Hermosillo.