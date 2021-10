Emir Pabón sigue con 'pie firme' en demanda por accidente

A cuatro meses del accidente donde se puso en peligro la vida de Emir Pabón y su esposa Stefanía de Aranda, el cantante señala que la empresa Uber de Estados Unidos no se quiere responsabilizar sobre su incidente.

Actualmente, el vocalista promueve el sencillo "Dos locos", al lado de la cantante Sandra Echeverría, de quien, aseguró, le encanta su estilo de voz.

En entrevista, Emir confesó que no se despega de su carrera musical y, a la vez, continúa con su pleito contra la empresa de transporte en Estados Unidos y, además, contra el chofer del vehículo que puso en riesgo su vida en la ciudad de Houston, Texas.

Se le preguntó si la empresa trató de contactarlo para llegar a un acuerdo y respondió: "No se han acercado y tampoco se quieren responsabilizar, así que todo irá directamente a la Corte. Hasta el momento, lo único que puedo decir es que el proceso doble va muy adelantado y lo que estamos buscando es justicia".

Reconoció que hoy en día no confía tan fácil en tomar un trasporte: "La verdad es que yo ya no confío en tomar un tipo de transporte así de fácil. Cuando tomas un servicio, depositas tu seguridad y tu vida misma ante un sujeto que no lo conoces", expresó Emir.