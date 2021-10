'Doc', un drama médico que llama a la perseverancia

El doctor italiano Pierdante Piccioni olvidó 12 años de su vida a raíz de un accidente automovilístico.

Si bien los hechos sucedieron en 2013 cuando despertó después de seis horas inconsciente, para él era octubre del año 2001, apenas un mes después de la caída de las Torres Gemelas.

Su historia es la base de la serie "Doc" que sigue al director de medicina interna Andrea Fanti (interpretado por Luca Argentero) y quien en la ficción es a raíz de un disparo en la cabeza que despierta sin recordar los últimos años de su vida.

"El mensaje más importante de mi historia es que nunca te des por vencido porque cuando tuve el golpe y desperté 6 horas después el mundo había cambiado... Tienes que demostrarle a las demás personas, en especial a tus hijos, tu familia y amigos, que puedes continuar", dice Pierdante.

El médico recuerda que vivió un proceso difícil pues tuvo que volver a estudiar todo lo que sabía de su profesión para poder ejercer de nuevo.

Además la tecnología había cambiado pues en el año en que creyó despertar no existían las redes sociales que para el 2013 ya había.

"Después del accidente la única pregunta que me hacía es '¿qué quieres hacer con tu vida?' y la respuesta era 'ser doctor, continuar haciendo mi primer interés, ser eficiente', así que tienes que tratar de entender que si un doctor pierde 12 años de su memoria eso significa perder 12 años de memoria de habilidades técnicas, empatía", relata.

"Mis jefes me dijeron que había terminado, que no podía ser un doctor y yo les respondí 'déjenme intentarlo' así que mejoré todas mis habilidades para convertirme en un mejor doctor. Pelee por ser un doctor porque me dijeron que estaba terminado".

La historia de Pierdante, vista desde la ficción de "Doc" podrá seguirse a partir de este lunes a las 20:00 horas por el canal de paga Sony Channel con el estreno de la serie médica.

"Por supuesto no es exactamente mi historia la que se comparte en la serie pero es mucho de ella y verme a través del actor Luca Argentero, interpretando me fue muy extraño", relata Piccioni.