El youtuber Adrián Salama realiza una transmisión de 24 horas

El youtuber y terapeuta Adrián Salama ha logrado popularidad no solo por dar consejos que ayudan a mejorar la vida, también por analizar videos de TikTok, casos polémicos que se han hecho virales y hasta figuras del mundo del espectáculo, pero el día de hoy realizará una dinámica con sus seguidores muy peculiar, tendrá un maratón en Zoom de 24 horas donde contestará preguntas sobre salud mental.

Adrián explica que la idea de hacer este maratón surgió porque se dio cuenta de que mucha gente participaba en su programa "Pregúntame en Zoom", que transmite de lunes a jueves por su canal de YouTube donde contesta preguntas en vivo, pero algunos seguidores no podían participar porque viven en lugares como España y los horarios no coincidían.

"Luego pensé, nadie ha hecho 24 horas de ayuda a la gente, eso es un récord, es la mayor cantidad de gente atendida en un solo día".

La dinámica para participar es la siguiente, Adrián ha hecho pública en su página adriansalama.com la liga de ingreso a una sesión de Zoom, a la cual tienen que ingresar 20 minutos antes de cada hora y se dará acceso de 6 a 7 personas para que puedan tener una sesión de preguntas y respuestas con él, el maratón dará inicio a las 16 horas.

"La idea es generar solo orientación emocional, nada de psicoterapia. La idea de generar 24 horas de consulta fue porque el 10 de octubre es el día internacional de la salud mental y casi no se hizo nada, no se habló del tema".

Adrián Salama asegura que el atender a las personas de esta forma no tendría por qué afectarlo, primero porque en este maratón estará acompañado de otros psicólogos que lo apoyarán en distintas etapas de estas 24 horas, y segundo, porque no ve el problema como tal, sino el potencial que tiene la gente para salir adelante y eso es lo que impulsa.

Este es un proyecto que el youtuber está considerando hacer cada año en el mes de octubre, donde se sumen más profesionales de la salud mental, para que la gente sepa que atender esta parte es tan importante como la salud física.

Su actividad como youtuber tiene dos etapas, la primera en 2009 cuando descubre esa plataforma y hacía videos dando información, pero Salama cree que no funcionaron como quería porque su estilo era acartonado y muy formal así que decide dejarlo, es hasta 2019 que decide retomar este proyecto, pero mostrándose como es la vida diaria y hablándole a la gente como lo haría con cualquier amigo; el resultado ha sido que mucha gente ha decidido tomar terapia y aunque no ha podido atender a todos de manera persona, sí los ha canalizado con otros colegas.

"Esa es la idea, que cualquier persona pueda tomar terapia sin importar la condición económica".

El especialista considera que ha tenido una buena conexión con la gente, porque se ha abierto a las personas a través de las redes sociales, algo que muchos colegas no hacen y siguen teniendo su práctica médica de la manera tradicional y los sigue viéndolos con recelo.

Al principio la gente que lo consultaba eran adultos, pero poco a poco han llegado a él menores de edad, el más pequeño ha sido uno de 13 años, que lo conocieron por su trabajo en plataformas como Instagram o TikTok.

"La realidad es que mientras más psicólogos se puedan aventar hacer este tipo de cosas, va a ser mucho mejor porque más de un tercio de la población tiene algún trastorno de la conducta, es muchísima gente si se piensa que en México somos más de 30 millones de personas; ojalá que este maratón sea el empujoncito para que vayan a terapia".

Ainara, una mujer fuerte

Desde hace dos semanas Adrián Salama ha ido subiendo partes de una entrevista que tuvo con Ainara Suárez, logrando que ella fuera más allá del abuso que sufrió en 2018 y contara cómo ha afrontado su situación dentro y fuera de los juzgados, hacia dónde va su vida y cómo capitalizará de manera positiva esta experiencia, y no solo enfocarse en su polémica con YosStop.

"Supongo que accedió a hablar conmigo por cómo me acerqué a ella, le mandé un mensaje donde le decía que me encantaría que la gente pudiera escuchar su historia y que podíamos hacer algo bonito que ayudar a la gente, dijo que sí pero que lo hablara con sus abogados, ellos vieron mi página y lo que hacía y dijeron que sí, supongo que fue porque me acerque a ella como nadie lo había hecho, porque todo mundo quiere hablar de JosStop, pero yo quería hablar de ella y eso fue lo que me ayudó".

Durante la charla que tuvo con Ainara, ella se mostró tranquila, no estuvo a la defensiva y habló del proceso que aún vive para lograr justicia, con mayor seguridad y serenidad, aún en las preguntas más delicadas y difíciles.

"Es lo bueno de no ser entrevistador, todo el trabajo que yo hice fue realmente de psicólogo, que es mi profesión, entonces las preguntas que le hice fueron encaminadas hacía allá, por eso funcionó".

Fue gracias a esta perspectiva que Adrián dice que pudo darse cuenta de varias cosas en Ainara, comenzando porque es una mujer mucho más fuerte de lo que cree, porque es una persona muy resiliente (la capacidad que tiene una persona de superar sucesos traumáticos o momentos adversos), que la ha llevado sin querer a convertirse en una activista en pro de los derechos de las mujeres, algo que le ha acarreado detractores.

"Cualquier otra persona que hubiera sufrido lo que ella sufrió se hubiera quitado la vida, Ainara no y eso es algo que yo le admiro a esa mujer, tiene la fuerza que pocas personas tienen, que la misma Yoseline N no tiene y eso hace que la gente se enoje, por eso le agradezco mucho que me haya permitido entrevistarla, porque confirmó lo que yo pensaba de ella, que es una mujer sumamente inteligente emocionalmente, aunque se pensaría que no por lo ocurrido".

Aunque la entrevistada era Ainara, el psicólogo comenta que pudo evidenciar algo que esta sociedad y las autoridades han pasado por alto, no solo en el caso de esta joven sino en el día a día en general.

"Me llamó mucho la atención el desarrollo de Ainara como adolescente, escuché todo lo que las escuelas no deberían de hacer, cómo a las escuelas no les preocupan sus alumnos, cómo Ainara pudo haber sido apoyada desde mucho antes a través de psicoterapia, orientación emocional, a través de un apoyo de un grupo amoroso y no fue así, al contrario la estaban corriendo de escuela en escuela, por eso la persona que fue Ainara es el resultado de un muy mal sistema educativo".

Salama considera que en este momento de su vida, Ainara ya superó el suceso que la marcó y cambió su vida, y ha sido gracias a la terapia que ella ha tomado, además del apoyo que su familia le ha brindado y a pesar de que aún tiene mucho enojo, éste le sirve para su labor como activista del feminismo y para hacer cosas positivas por los demás.