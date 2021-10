Deontay Wilder manda emotivo mensaje a sus fanáticos tras derrota ante Tyson Fury

El inglés Tyson Fury derrotó el sábado pasado al excampeón norteamericano Deontay Wilder, por nocaut en 11 rounds, para retener la corona de peso Completo del Consejo Mundial de Boxeo, en la T-Mobile Arena, de Las Vegas, Nevada. Y con este resultado, Fury consiguió con su segunda victoria, contra un empate, en una interesante trilogía en la división de los pesos Pesados.

Luego de varios días, Wilder hizo una amplia declaración en redes sociales, reconociendo al “Rey de los Gitanos”:

“¡Vaya, qué noche tan increíble! Ante todo, me gustaría agradecer a Dios por permitirme darle al mundo otra parte de mí que está impulsada con pasión y determinación. Me gustaría agradecer a mi equipo y a mis fans por estar a mi lado durante este largo proceso” señaló.

Por otro lado agregó: “Mentiría si dijera que no me decepcionó el resultado, pero después de reflexionar sobre mi viaje, ahora veo que lo que Dios quería que experimentara es mucho más grande de lo que esperaba que sucediera. No obtuvimos la victoria, pero un hombre sabio dijo una vez que las victorias están dentro de las lecciones. Aprendí que a veces hay que perder para ganar. Aunque quería la victoria, disfruté viendo a los fanáticos ganar aún más”.

“Con suerte, probé que soy un verdadero Guerrero y un verdadero Rey en este deporte. Con suerte, nosotros demostramos que no importa cuánto te golpeen las pruebas y tribulaciones, siempre puedes levantarte para vivir y luchar de nuevo por lo que crees”.

“Por último, pero no menos importante, me gustaría felicitar a Tyson Fury por su victoria y agradecerles los grandes recuerdos históricos que perdurarán para siempre”, finalizó Wilder.

En el espectacular combate del sábado, Fury mandó a la lona a Wilder en el tercer round, pero en una gran reacción, Wilder tumbó dos veces al británico en el cuarto, para emparejar las acciones.

Fury derribó a Wilder nuevamente en el décimo, pero se recuperó al final. Fury fue por el nocaut en el décimo primer round, con una potente derecha que mandó liquidado a Wilder a la lona.