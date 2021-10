Trepidante arranque de la II Copa Norte en Torreón

Se puso en marcha la II Copa Zona Norte del MexGolf Junior Tour 2021/22, con la participación de 300 golfistas infantiles-juveniles, quienes mostraron su competitividad en los campos del Club Campestre Torreón y Azul Talavera Country Club, con una excelente organización por parte del Comité Nacional Infantil-Juvenil de la Federación Mexicana de Golf, comandada por el lagunero Toño Safa Serrato.

Por un lado, los juveniles de 18 años y menores lograron más de 20 scores en par o abajo de par, por ejemplo Larissa Carrillo (-3), del Terralta Country Club que se ubica entre Saltillo y Monterrey, quien en la reciente XI Copa Zona Centro logró un hole in one, comparte el liderato de la categoría estelar con Vania Simont (-3), del Club Campestre Chiluca de la capital del país.

“Creo que me dio más confianza, después de mi hole in one, mi mentalidad de seguir en el juego me ayudó muchísimo aquí. Mi primera ronda de estuvo increíble, lo que mejor hice fue el putt, no hice ningún treeputt. Mis fierros me ayudaron, los greenes están muy buenos y el campo igual”, dijo Larissa.

Por otra parte, José Luis Vázquez (-3), del Club Campestre de la CDMX, celebró su score de -3, que lo ubicó en el lugar T3, y resaltó el nivel técnico de sus compañeros de la categoría 18 años y menores varonil en la II Copa Norte.

“Hoy tiré tres abajo, tiré 68. Tiré muy bien, le pegué bien a la bola, pero principalmente traté de mantenerme calmado todo el tiempo sobre los greenes para no hacer “treeputt” ninguna vez. Siento que he trabajado mucho, hay muy buenos jugadores, espero seguir manteniéndome estos dos días que quedan”, comentó.

Mientras que, en las categorías infantiles, alguien que sigue destacando es José Emiliano Becerril, mejor conocido como “Mini Ancer”, por su parecido físico con el campeón mundial Abraham Ancer, de quien dice ser “su fan número uno”. Por lo que, el albatros que el olímpico consiguió en el torneo del PGA Tour, The CJ Cup, es una motivación para el pequeño.

“¡Yo también quisiera hacerlo! Y, lo quiero felicitar, porque ese albatros es muy difícil, y como fue con fierro creo que es más difícil. ¡Muchas felicidades, yo también lo voy a tratar de hacer!”, dijo Becerril, jugador del Club Campestre de Querétaro, al finalizar su primera ronda como líder de la categoría 7 años y menores, con score +1.

Cabe mencionar que, de acuerdo a la convocatoria, los primeros lugares del torneo, podrán ganar el derecho de representar a México y a la FMG en los torneos internacionales, como el14th Annual FCG National Championship, del 28 al 30 de diciembre, en California.

También el Junior Wolrd Florida Challenge IMG Junior Golf Tour, del 12 al 14 de diciembre, en Florida; el AJGA Rolex Tournament of Champions, del 20 al 25 de noviembre, en Florida; y el AJGA Taylor Made TP5 Junior All Star, en EUA, con fecha por confirmar.