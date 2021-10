Jugador de Cádiz expresa su deseo de jugar con Rayados de Monterrey

Pedro Benito, actual jugador del Cádiz, confesó que le gustaría jugar con Monterrey en la Liga MX.

Al futbolista español le preguntaron en su cuenta de Tik Tok, "¿Por qué sigues a Rayados de México en Twitter?, a lo que Pedro contestó:

"Me encantaría jugar en México, en verdad me encantaría jugar en la liga mexicana, argentina, peruana en cualquiera, pero me tuve que poner a hacer memoria y creo que fue porque me hizo gracia el nombre porque en la época salió el nombre de 'estoy rayado' y no sé si hice alguna broma con que estoy rayado y seguí a Rayados de México en Twitter", explicó el jugador.

Pedro Benito también confesó que de vez en cuando sigue algunos partidos de Monterrey.

"Veo si han ganado o han perdido, vamos Rayados mucha suerte esta temporada", fue como finalizó el video.

El pasado 2 de octubre, Pedro Benito, hizo su debut con el Cádiz en La Liga donde jugó 30 minutos.

Pedro Benito además de ser futbolista tiene un canal de Youtube con 104 mil suscriptores y en su cuenta de Tik Tok lo siguen 1.6 millones de usuarios.