Jared Leto sorprende con videollamada a fan rusa con enfermedad terminal

El actor y cantante Jared Leto sorprendió con una videollamada a una super fan rusa que padece una enfermedad en fase terminal por motivo de su cumpleaños número 27.

“¡Estoy feliz de verte!”, le dijo Anastasia Petrova, quien supuestamente vive en Moscú, al cantante de 30 Second to Mars en un video obtenido por Page Six. “¡Me estás hablando! ¡Es asombroso!”, agregó la joven.

Durante la llamada, Petrova, que apenas pudo contener su emoción, le mostró a Leto un recorte de cartón de tamaño completo de él mismo que ha tenido durante una década y hablaron sobre mascotas y música.

“Te veo sonriendo y me alegra que estés sonriendo”, le dijo el actor. “Estoy pensando en ti por aquí y estoy feliz de hablar contigo”.

Asimismo, Jared, de 49 años, le preguntó a Petrova cómo se sentía, a lo que ella respondió con franqueza que no estaba muy bien y que estaba tomando morfina para ayudarla debido a su enfermedad, que no se reveló en la llamada.

El actor de Dallas Buyers Club dijo con dulzura que le hubiera gustado estar allí para darle un “gran abrazo” y saludar a su familia.

“Puedes darles un abrazo de mi parte y estaré pensando en ti por aquí”, le dijo.

Esta sorpresiva interacción se realizó gracias al trabajo de Vera, un fondo de cuidados paliativos que trabaja con pacientes terminales.