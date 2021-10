Leticia Herrera se autodestapa, quiere ser gobernadora de Durango

RCARSA

Hoy, 12:57 pm

publicado por: Rafael Carreon

siempre los mismos, y aun así gastan millones y millones en campaña, que mejor campaña queremos ver de estos "politiquetes" que ver lo que han hecho a través de los años en sus cargos en el poder, no han hecho nada en favor de la población eso es mas que suficiente para notar que no hacen y no harán nada por la gente, debería de haber una reforma donde eliminen las campañas y sean evaluados por su trabajo para un acenso en un cargo publico, porque eso de "que la nación me lo demande" esta mas que claro que las leyes están hechas para que no sean demandados y hacerse los ofendidos.

