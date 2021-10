Crimen amenaza seguridad: Gobernador de Coahuila

Existen intenciones del crimen organizado para intervenir en la designación de los futuros titulares de seguridad pública municipal y ante los cambios de gobierno en los ayuntamientos, así lo afirmó ayer viernes el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme.

Ante dicha situación pidió a los nuevos alcaldes y alcaldesas evitar escuchar cualquier comentario que vaya en contra de la adhesión de los municipios en la coordinación de seguridad mediante el Mando Único, esquema que ha generado resultados positivos en los últimos años en todo Coahuila y que ha permitido rechazar precisamente los intentos de regreso de grupos criminales a las diversas regiones.

"Alcaldesas y alcaldes que no han querido colaborar con el Mando Único, con la Policía Estatal, yo jamás saco mi policía de ahí, que he visto otras entidades que sí lo hacen, '¿Ah, no quiere mi alcalde?, pues retiro mis fuerzas', es irresponsable, es irresponsable, me han llegado comentarios de detenciones que hemos tenido, que el crimen está tratando de ver por el norte de la entidad, de presionar y de decir que no entren al Mando Único o que nombren a fulano o perengano, no sé si haya sucedido, estamos nosotros en la mejor disposición de ayudar y no le entremos a ese tipo de temas, hoy aquí estamos todos los que tenemos que estar, está el Poder Judicial, está el Poder Legislativo, seguiremos mejorando nuestro marco jurídico y seguiremos aplicando la ley".

CONSEJO DE SEGURIDAD

El comentario del gobernador de Coahuila se realizó en el marco de la más reciente sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública que se llevó a cabo ayer en la ciudad de Torreón, encuentro al que asistió prácticamente la totalidad de los alcaldes, alcaldesas e incluso nuevos mandatarios electos en la entidad.

Las autoridades estatales presentaron índices de seguridad, áreas de trabajo inmediato en materia de seguridad ciudadana, así como la forma en la que se deberán de seguir integrando las fuerzas de los diversos órdenes de gobierno a partir del primer día de 2022.

"Es de suma importancia que revisemos quienes van a entrar, cuáles son los indicadores actuales que tenemos y los que van de salida, pues puedan acelerar el paso dentro de lo que en estos momentos traen como trabajo, como estrategia y en cumplimiento a los acuerdos que aquí se hicieron, en este mismo consejo, es importante recalcar que la estrategia en materia de seguridad en la entidad, pues tiene que ver con múltiples frentes de trabajo, de políticas públicas, de nuestra relación y coordinación con la federación, a través también del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, lo cual es de mi interés que los alcaldes que habrán de tomar protesta el primero de enero estén muy adentrados en el tema y trabajando con anterioridad, desde el nombramiento de los próximos directores de policía hasta el cuidado del inicio de actividades con la revisión de armamento, patrullas capacitación de los mismos elementos y la revisión de todos los cuerpos de policía de la entidad", señaló Riquelme Solís.

RECUERDA VILLA UNIÓN

En ese mismo tema el gobernador de Coahuila recordó lo vivido en Villa Unión y en las brechas del carbón meses atrás, cuando grupos del crimen organizado trataron de ingresar generando pánico entre la población y fueron rechazados precisamente gracias a la coordinación entre los diversos órdenes de gobierno, destacando la participación de la Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

"Hoy en día la mayor parte de los municipios tienen elementos de reacción o elementos capacitados para actuar de forma regional como se ha hecho hasta ahorita, el ingreso que se quiso, o el intento que quiso hacer la delincuencia en Villa Unión fue repelido por las fuerzas armadas y por las fuerzas estatales, fue gracias a que en Norte y Manantiales se tenían elementos de reacción y se pudo de inmediato generar una estrategia para repeler a los delincuentes, todos juntos, ahí nos balearon camionetas de Allende, de Nava, vaya hasta de Sabinas, hasta de San Juan de Sabinas… Todo mundo se fue a apoyar ese intento de la delincuencia por entrar a nuestra entidad, lo mismo, esa unión de esfuerzos se da en cada una de las regiones y es nuestra fortaleza, o sea, no hay una dirección de policía, sino hay una comunicación de todas y de todos, tanto alcaldesas y alcaldes como los directores de policía, entonces hay tiempo para eso", enfatizó.