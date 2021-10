'Amparos no suspenden obra'

Al menos dos nuevos amparos promovidos por algunos usuarios del Módulo de Riego III San Jacinto-Jerusalem de Lerdo, que solicitaron la suspensión de la obra del proyecto de Agua Saludable Para La Laguna (ASL), no prosperaron en esa intención; Así lo confirmó el director general de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, por lo que no existe ningún impedimento legal para continuar con la obra, no obstante este viernes la autoridad pidió al personal técnico de la propia Conagua a nivel local que la maquinaria no avance en la zona ante las inquietudes de los ejidatarios que piden el cambio del punto de extracción.

Martínez Santoyo dijo que no se trata de imponer nada pero que todo esto está retrasando todavía más los trabajos de ASL y que de seguir con retrasos el proyecto corre riesgo nuevamente de ser cancelado ya que el presidente la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene interés en que avance pronto la obra que además se habrá de tardar 3 años, pero también tiene gran inquietud por estas familias que no han permitido que avance en esa zona. El proyecto de Agua Saludable Para La Laguna (ASL) consiste en utilizar agua de las presas de almacenamiento Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco para sustituir el agua que se extrae de pozos por agua superficial del río Nazas. La infraestructura requerida para este proyecto es una pequeña derivadora sobre el río Nazas, una planta de bombeo, líneas a presión, una potabilizadora, líneas a gravedad y tanques de almacenamiento. ASL beneficiará a futuro a 2 millones de personas de toda la Comarca Lagunera donde existe un problema grave de salud por hidroarsenicismo. "Este proyecto no es algo que se nos ocurrió así nada mas, no llegamos un día aquí a La Laguna y decidimos hacerlo. Es un proyecto que se basa en estudios técnicos que desde hace 15 años justifican la necesidad de sustituir el agua subterránea por otro tipo de agua mas saludable", dijo Martínez Santoyo. LOS AMPAROS "Promovieron amparos pero no les otorgaron la suspensión de la obra. El juez dijo que la obra continúa en otras palabras", dijo el director general de la Conagua. Este viernes ejidatarios de La Goma, San Jacinto, 21 de Marzo, algunos de Sapioriz y algunos de León Guzmán, todos del municipio de Lerdo, se reunieron en el salón ejidal de La Goma con el director general de la Conagua Germán Martínez Santoyo, quien junto con su equipo de trabajo acudieron para escuchar sus inquietudes. "Estoy atendiendo la instrucción del presidente y escuchar todos sus argumentos y lo vamos a hacer y vamos a tomar la mejor decisión junto con ellos. La situación es que si movemos el punto de extracción -que se puede mover técnicamente- nos retrasaría mucho, tendríamos que rediseñar muchas cosas se tendría que lanzarse otra licitación y el proyecto corre el riesgo de ser suspendido", dijo Martínez Santoyo. También dijo que si se cambia el punto de extracción se retrasaría en otros seis meses únicamente para rediseñar todo.Dijo que desde que se inició el proyecto en el año 2020 se han tenido muchas reuniones con diversos sectores de la población. Comentó que hay razones técnicas por las cuales el punto de extracción se encuentra en la zona donde se proyectó. Los amparos promovidos hasta ahora por los usuarios no han prosperado en el sentido de la suspensión de las obras mientras sigue el proceso jurídico. Otro aspecto es que la Conagua cuenta con la aprobación de las mesas directivas de los Módulos del Distrito 017 y ellos son los representantes de sus usuarios de cada uno de los ejidos que representan. RESPETARÁN VOLÚMENES "Otra situación es el hecho de que a pesar de que estamos arriba de estos ejidos se les respetarían todos los volúmenes de agua que actualmente están escurriendo en temporada de secas", dijo Martínez Santoyo. Mencionó que esto se ha venido midiendo y que son alrededor de 300 litros por segundo que con las presas cerradas escurren y que Conagua ha propuesto duplicar ese volumen. Negó que los ejidatarios te vayan a tener alguna afectación. "Dejar en claro que no se les va afectar en los volúmenes de agua, al contrario, mas que afectarles -de lo que escurre actualmente- lo vamos a duplicar. Serían 600 litros por segundo que seguirían ellos utilizando además de que la propuesta el presidente es tecnificar el riego para que ahorren agua", insistió. Mencionó que de esta manera aumentarían su productividad y se ahorraría agua al mismo tiempo. RETRASARÍA TRABAJOS La Conagua informó que de cambiar el punto de extracción se retrasaría el proyecto por lo menos otros seis meses únicamente para rediseñar todo. El director de Conagua pidió al personal técnico avisar a las empresas constructoras para que no avancen mientras hasta la proxima reunión, esta vez, con personal técnico. "Hacer una mesa técnica donde se van a mostrar los estudios y se verá la manera discutir y tendrá que ser con pocas personas que entiendan de estos temas técnicos ", dijo. LOS EJIDATARIOS María de Jesús Luna Mijares, presidenta del comisariado ejidal de La Goma, dijo que ya han tenido tantas reuniones de trabajo por este tema y en cada una de ellas les han pedido que cambien el punto de extracción: "Pedimos el cambio de extracción porque nos va a afectar en los escurrimientos naturales que nos ayuda para regar en otoño e invierno. Lo que queremos que nos expliquen es por qué dicen que vamos a tener más agua, eso es lo que queríamos que nos explicaran hoy, entonces a ver si ya en la próxima reunión nos explican eso y de ser así nosotros queremos es una garantía de que no nos van a afectar, No nos oponemos al proyecto pero sí queremos que nos garanticen que no nos van a acabar el agua", dijo. OBRAS SIN ARRANCAR Las empresas encargadas del desarrollo de la construcción de dos líneas de conducción a presión no han podido iniciar. Solo se encuentran en el área los tubos. La derivadora fue licitada el 30 de marzo de este año para una capacidad total de 6.34 m³/segundo. Solo en estas dos obras son 700 millones de pesos detenidos. En total el proyecto de ASL se estima en mas de 11 mil millones de pesos al término del año 2023.