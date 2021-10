Muere recién nacido de COVID-19

El semáforo epidemiológico está en verde en Coahuila, pero esta semana la pandemia por Covid 19 ha dejado como saldo la muerte de dos bebes. La primera ocurrió el lunes en Saltillo con un bebe de un año y ayer se sumó el deceso de una recién nacida en Torreón.

La Secretaría de Salud confirmó el deceso pero no dio detalles sobre el caso. Sólo indicó que la bebé ya había sido diagnosticada en días anteriores.

Con la muerte de esta niña, la cifra de menores de edad muertos a causa de este virus se elevó a 25 en la entidad según datos del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

El caso previo se trata de niños doce años de edad. Llama la atención de estos casos, ya que los menores de edad no son considerados como población vulnerable. Incluso las vacunas existentes en el mercado no son recomendadas para ellos, ya que no se cuentan con estudios suficientes para aplicarlas. La única farmacéutica que aplica vacunas a menores de edad, es Pfizer y solo a adolescentes. No a niños, ni bebes.

Por su parte, la Secretaria de Salud federal ha informado que será hasta el primer trimestre del 2022 que se analizará la aplicación a menores de edad. El titular de esta secretaría, Jorge Alcocer, indicó que se teme el riesgo de alterar el desarrollo normal del sistema inmunológico.

Actualmente, en Coahuila el número de personas hospitalizadas se mantiene en uno de su número más bajos, respecto a los últimos dos meses, con 166 camas de áreas covid ocupadas.

Aunque los contagios también han bajado, cada día se confirman decenas de nuevos casos. Solo ayer, la cifra fue de 147 nuevos casos y 17 defunciones.

Las muertes se registraron en trece personas de la tercera edad y tres adultos. Son Saltillo, Torreón y Monclova los municipios que concentran el mayor número con 556, 239 y 103 casos.

Mientras que las hospitalizaciones se distribuyen en seis municipios. Torreón tiene 59 camas ocupadas, Saltillo 59, Monclova 19, Acuña 10, al igual que San Juan de Sabinas y Piedras Negras.