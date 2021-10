Pide la IP frenar paso de 'chocolates'

El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), consideró que el Gobierno federal debe cerrar la frontera al cruce de unidades de procedencia extranjera, pues se trata de una problemática de seguridad que no pareciera tener fin; con cada decreto de regularización, crece la llegada de estos vehículos, lo que afecta a la industria y perjudica al mercado nacional. "Si no se toma una decisión en cuanto al cierre de las fronteras, el problema va a seguir, se requiere un control de las aduanas, se hacen de la vista gorda, que no los ven pasar, pero ¿cómo se internan?", expresó José Luis Hotema de Santiago, presidente del CLIP.

Señaló que existe una problemática fuerte en cuanto a la circulación de estos vehículos, y en términos de seguridad, indicó que se tenía que atender esta situación, en términos del decreto presidencial. No obstante, Hotema de Santiago se pronunció porque se prohíba el cruce de estas unidades, pues señaló que, de seguirse permitiendo, se estaría incentivando esta ilegalidad. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste