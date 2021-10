Gobernador de Coahuila llama a mantener esquemas de Mando Único pese a cambios de gobierno

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, advirtió hoy viernes a los alcaldes, alcaldesas y a quienes han sido electos para representar a un municipio en las próximas administraciones, sobre la importancia de mantener la coordinación en materia de seguridad pública, esto mediante los esquemas de Mando Único y con la participación de la Policía Estatal en todas las operaciones.

Fue en el marco de la más reciente Sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, realizada esta mañana en la ciudad de Torreón, que el mandatario destacó la importancia de seguir con la coordinación “total” entre autoridades de los tres niveles de gobierno, esto vía de los Mandos Únicos y evitando mezclar intereses políticos o particulares con las labores de seguridad.

VER MÁS: Crimen busca influir en designación de jefes policiales: Gobernador de Coahuila

Se refirió a lo se ha vivido como experiencia en Coahuila durante los últimos años, situaciones que han dejado enseñanzas respecto a la importancia de tener el apoyo de los agentes estatales, del Ejército Mexicano y Guardia Nacional en cada uno de los municipios.

“En Coahuila tenemos un modelo que ha funcionado y ha funcionado bien, del cual en cada región pues tienen las estrategias propias, no hablaré de ninguno en particular porque creo que nos llevaría tiempo explicar por ejemplo el Mando Especial de la Laguna que está aquí, en la Comarca Lagunera y que es otra estrategia muy distinta a la región Sureste, a la región Norte, a la región Centro o a la propia Carbonífera, pero en lo particular lo iremos haciendo por región”.

Sin mencionar nombres de alcaldes o alcaldesas en lo particular, recordó que se han registrado casos de mandatarios que han expresado su deseo de operar en materia de seguridad fuera del esquema del Mando Único, hecho que se ha respetado y que se seguirá haciendo, esto pese a que se trata de una situación que “no es recomendable” dadas las circunstancias y retos de seguridad pública que se tienen actualmente, dijo además que en todos los casos el apoyo estatal se mantendrá sin condición alguna.

“Tiene que quedar en claro que el Mando Único es una estrategia que ha funcionado y ha funcionado bien, pero que también no vamos a entrar en discusión, si algún municipio no quiere Mando Único está en su derecho y puede tomar las acciones individuales que la ley les otorgue, no es lo adecuado, pero creo que dentro de ello seguiremos conversando para poder establecer una estrategia que nos permita avanzar con la homologación de estrategia, de equipo y demás”.

En ese sentido agradeció la presencia de la totalidad de los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios en la reunión de este día en Torreón, acción que forma parte de una estrategia que, al menos desde su esfera como mandatario estatal, no ha visto replicada o con similitudes en otras entidades de México.

“Aquí en Coahuila he estado observando los cambios de alcaldes y de gobernadores que van entrando, he platicado con ellos y no he visto una acción como la que estamos haciendo aquí, preparándonos para el día primero de noviembre, que no estemos experimentando nada, ni ustedes, ni el estado, que ustedes sepan los alcaldes que van entrando, lo importante que es para Coahuila nuestra relación con el Ejército y con la Guardia Nacional, que todos tenemos que colaborar, que cuando se requiere un terreno para algún nuevo cuartel el municipio tiene que buscarle, que cuando se requiere darle de comer a los elementos porque están en una misión el municipio y el estado lo tienen que hacer, somos uno solo y no he visto a ningún alcalde que haga eso, de los que van saliendo, por ello los que van entrando pues tenemos que adecuarnos a la circunstancia”.

Al encuentro acudieron además la titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila, Sonia Villarreal; el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez; así como los representantes de los poderes judicial y legislativo de la entidad; el magistrado Miguel Mery Ayup y el diputado Eduardo Olmos Castro, respectivamente.

El encuentro se llevó a cabo a puerta cerrada y con acceso por tiempo restringido a los medios de comunicación.