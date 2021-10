¿Fue una farsa su relación? t.A.T.u. se reunirá en 2022; esto pasó con el dueto

Lena Katina y Julia Volkova formaron parte de uno de los duetos musicales más controversiales en la industria musical, t.A.T.u, causó gran revuelo a nivel mundial con su mega éxito "All The Things She Said", tras 10 años de su separación oficial, el grupo anuncia que regresará a los escenarios en 2022.

Considerada la banda rusa más exitosa a nivel mundial, en 2002 las pantallas de MTV vieron nacer un fenómeno mundial que se convertiría en un icono para la comunidad LGBT, cuando Lena y Julia aparecieron besándose en el video del tema "All The Things She Said", el grupo vendió su imagen como dos chicas supuestamente enamoradas, tomadas de la mano en cada presentación, censuradas en Estados Unidos.

Tan solo con su primer álbum en inglés "200 Km/h In The Wrong Lane", vendieron más de 13 millones de copias.

Su segundo álbum en inglés salió el 5 de octubre de 2005, titulado "Dangerous and Moving", del que se desprendió el éxito "All About Us", teniendo menos impacto que el primero.

Fue en el documental "t.A.T.u. Anatomy" en donde se revela que las chicas no eran lesbianas y todo se trató de una estrategia comercial, algo que en su momento les generó problemas con sus fans de la diversidad, teniendo que hacer un comunicado disculpándose.

"Cuando el segundo álbum de t.A.T.u. salió, muchos de nuestros fans de orientación sexual diversa pensaron que los habíamos mentido y traicionado. ¡Esto no es cierto! Nunca hicimos eso y siempre hemos defendido el amor sin fronteras".

En diciembre de 2009 lanzan su tercer y último álbum de estudio hasta la fecha "Waste Management", el cual contó con poca recepción del público en general.

En 2011 el grupo anuncia su separación definitiva, señalando que por ahora querían brillar de manera individual.

Siempre se hablado de una enemistad entre Lena y Julia, siendo entre sus problemas principales el hecho de que Yulio Volkova dijo rechazar de manera pública a la comunidad LGBT.

Ambas continuaron con sus carreras Lena Katina ha lanzado tres álbumes de estudio, incluso música en español colaborando con el grupo mexicano Belanova en el tema "Tic-Toc". Por otro lado, Yulia tuvo que pausar su carrera tras padecer cáncer de tiroides.

Han tenido apariciones en algunos eventos importantes cantando juntas, en 2014 cantaron en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad de Sochi, interpretando la versión en riso de Not Gonna Get Us. Se esperaba una colaboración, pero tuvo que ser cancelada tras una diferencia creativa.

En 2016 cantaron de nuevo en la ceremonia de los 25 años del grupo musical "Neposi" en Rusia, en donde cantaron junto a los niños "Nas Ne Dogonyat".

El regreso en 2022

Lena Katina anunció en Instagram que en la primavera de 2022 t.A.T.u se reunirá para dar un show de tributo, en donde pidió a los fans dar sugerencias de artistas y DJs para unirse a ellas en el escenario.

