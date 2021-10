¿Por qué se retiró Alizée, la 'Lolita' que se robó el corazón de México?; esto sabemos

A finales de los años noventa, la cantante y bailarina, Alizée, participó en el programa de talentos Graines de Star, en donde la descubrieron los músicos Mylène Farmer y Laurent Boutonnat,. En el año 2000 alcanzó el éxito mundial gracias a su tema "Moi... Lolita", primer sencillo de su álbum debut "Gourmandises".

La cantante consiguió colocarse como una de las principales exponentes musicales de Francia, llevando su música a diferentes rincones del mundo.

En 2003 lanzó su segundo trabajo discográfico "Mes courants électriques", del cual se desprende el tema "J'en ai marre!", que se colocó como uno de sus grandes éxitos, vendiendo solamente en su país de origen más de 200 mil copias.

Para 2004 decide separarse de sus mentores musicales, Mylène Farmer y Laurent Boutonnat, y se casó con el músico Jérémy Chatelain, con quien tuvo una hija, Annily.

En 2007, con la llegada de Youtube, el nombre de Alizée tomó fuerza en América Latina y México principalmente, territorio en donde tras el lanzamiento de "Psychédélices", álbum que marcaría su regreso a la música, conquistó las listas de popularidad a pesar de la barrera del idioma y teniendo gran repercusión en la radio mexicana. Cabe resaltar que este trabajo no tuvo tanto éxito en Francia como sus dos primeros discos, es en México en donde encuentra su mercado. Hasta el 2008 el álbum había vendido más de 200 mil copias, de este se desprenden éxitos como "Fifty-Sixty" y "Mademoiselle Juliette".

De manera exclusiva, presentó el cover "La Isla Bonita" de Madonna como sencillo promocional para México.

El nivel de éxito alcanzado por Alizée obligó a Universal Music a relanzar en México todos los discos anteriores de la cantante, incluido el concierto "Alizéé En Concert".

En 2008 realizó una gira por México, visitando Ciudad de México, Puebla, Monterrey y Guadalajara.

Tras un tiempo desaparecida de los medios, Alizée lanzó su cuarto álbum de estudio "Une enfant du siècle" en 2010, el cual fue aclamado por la crítica, sin embargo, no gozó del éxito comercial de su anterior trabajo, en Francia solamente llegó a la posición 24 de ventas. Por otro lado, el tema "Les Collines (Never Leave You)", fue bien recibido en México en canales como MTV y Telehit.

En 2011 regresó a México a tener una breve aparición en televisión nacional, en un famoso programa de talentos de canto.

Luego de eso, Alizée lanzó dos discos más: "5" en 2013 y "Blonde" en 2014, aunque si llegaron a venderse en México, no lograron captar la atención del público en general.

Su retiro

Aunque ha tenido algunas apariciones en programas como "Dance avec les stars", e incluso a principios del 2020 apareció en la televisión de Francia cantando "J'en ai marre!", la carrera de Alizée parece haberse terminado, ya que actualmente tiene una vida más normal, ahora se mantiene alejada de los escenarios y dirige una escuela de danza en Ajaccio, Francia. Aunque ha descartado lanzar nueva música, en cualquier momento podría darse un regreso.

