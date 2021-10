Mariana Ochoa responde a dichos sobre presunta tensión con Érika Zaba

Además de cantante, conductora y actriz, hace años Mariana Ochoa invirtió en un negocio alterno: una tienda de disfraces. El lugar comenzó a crecer hasta tener varias sucursales, sin embargo, la pandemia golpeó duramente el proyecto, llevándola a cerrar una de ellas.

Este jueves pudo abrir una nueva tienda en Santa Fe, solo que ahora sin la mano de su socia, Érika Zaba.

Durante la reapertura, Mariana negó que entre ambas haya roces por este cierre de ciclo.

"Cuando hicimos el live (sobre el término de su sociedad) alguien decía que se notaba la tensión entre nosotras pero por eso lo hicimos juntas, Erika siempre fue súper creativa, siempre aportó ideas, tiempo, ganas, imagen, y yo no estoy más que agradecida con ella y con su decisión; se vale ser honestos y decir que ya no quieres dedicarle tiempo a un negocio, yo le hecho porras con Hi Darling, y esto que hemos construido durante años al final nos da escuela", comentó.

La OV7 dijo entender perfectamente que Zaba quiera invertir al cien por ciento en ese otro proyecto, y recordó lo que le dijo al momento de terminar su sociedad.

"Acabo de invertir en Hi Darling, la línea de ropa que te había contado y la verdad es que nunca te he quedado mal, no quiero que sientas que te miento o que no estoy aportando lo que tiene que ser. Yo no quiero que mi línea arranque a medias, quiero ponerle toda la atención y no quiero quedar mal con ustedes porque han sido 10 años maravillosos".

Durante la inauguración de su séptima tienda, Mariana estuvo acompañada de su familia, de su hermano Octavio, operador del negocio, y de sus hijos, quienes fueron los que cortaron el listón.

"Antes yo operaba junto con mi hermano las tiendas pero nos peleábamos todo el tiempo, es bueno que él lo haga solo y yo la publicidad y operativamente estoy en EM Media Agency".

Esta agencia se encarga de hacer lives y actualmente, hacer manejo de influencers, lo que la tiene emocionada, sin embargo, afirma que no dejará el medio en el que se ha desarrollado por tantos años.

