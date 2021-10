Al menos dos amparos han promovido algunos usuarios del Módulo de Riego III San Jacinto-Jerusalém de Lerdo que solicitaron la suspensión de la obra del proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL), pero no prosperaron en esa intención. Así lo confirmó el director general de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, por lo que no existe ningún impedimento legal para continuar con la obra, no obstante este viernes la autoridad pidió al personal técnico de la propia Conagua a nivel local que la maquinaria no vaya a avanzar en la zona ante las inquietudes de los ejidatarios que de seguir, podrían ser motivo de que se suspenda el proyecto.

Martínez Santoyo dijo que no se trata de imponer nada, pero que todo esto está retrasando todavía más los trabajos de ASL y que de seguir con retrasos el proyecto corre riesgo nuevamente de ser suspendido, ya que el presidente la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene interés en que avance pronto la obra, pero también tiene gran inquietud por estas familias que se han manifestado en contra del mismo sin dejar de lado que ASL beneficiará a futuro a 2 millones de personas de toda la Comarca Lagunera, donde existe un problema grave de salud por hidroarsenicismo. "No les otorgaron la suspensión de la obra. El juez dijo que la obra continúa en otras palabras", dijo el director general de la Conagua. Este viernes, ejidatarios de La Goma, San Jacinto, 21 de Marzo, Sapioriz y León Guzmán, todos del municipio de Lerdo, se reunieron en el salón ejidal de La Goma con el director general de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, quien junto con su equipo de trabajo acudió para escuchar las inquietudes de los usuarios del Módulo de Riego III San Jacinto-Jerusalem, quienes están pidiendo el cambio del punto de extracción plasmado en el Proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL). TAMBIÉN LEE: Ejidatarios piden cambiar punto de extracción en proyecto de Agua Saludable para La Laguna "Estoy atendiendo la instrucción del presidente y escuchar todos sus argumentos y lo vamos a hacer y vamos a tomar la mejor decisión junto con ellos. La situación es que si movemos el punto de extracción -que se puede mover técnicamente- nos retrasaría mucho, tendríamos que rediseñar muchas cosas, se tendría que lanzar otra licitación y el proyecto corre el riesgo de ser suspendido", dijo Martínez Santoyo. También que si se cambia el punto de extracción se retrasaría en otros seis meses para rediseñar todo. Dijo que desde que se inició el proyecto en el año 2020, se han tenido muchas reuniones con diversos sectores de la población. Comentó que hay razones técnicas por las cuales el punto de extracción se encuentra en la zona donde se proyectó, como son estudios topográficos y además de que se trata de una zona estrecha que queda en una parte alta que serviría para ahorrar energía en la conducción del agua. RESPETARÁN VOLÚMENES "Otra situación es el hecho de que a pesar de que estamos arriba de estos ejidos, se les respetarían todos los volúmenes de agua que actualmente están escurriendo en temporada de secas", dijo Martínez Santoyo. Mencionó que esto se ha venido midiendo y que son alrededor de 300 litros por segundo que con las presas cerradas escurren y que Conagua ha propuesto duplicar ese volumen. Negó que los ejidatarios vayan a tener alguna afectación. VER MÁS: Obras de Agua Saludable para La Laguna sin arrancar por renuencia de ejidatarios "Dejar en claro que no se les va afectar en los volúmenes de agua, al contrario más que afectarles de lo que escurre actualmente, lo vamos a duplicar. Serían 600 litros por segundo que seguirían ellos utilizando, además de que la propuesta del presidente es tecnificar el riego para que ahorren agua", insistió. Mencionó que de esta manera aumentarían su productividad y se ahorraría agua al mismo tiempo. RETRASARÍA LOS TRABAJOS La Dirección General de Conagua informó también que si se cambia el punto de extracción se retrasaría el proyecto, por lo menos otros seis meses para rediseñar todo. Martínez Santoyo dijo que desde que se inició el proyecto en el año 2020 se han tenido muchas reuniones con diversos sectores de la población. Actualmente la obra ya lleva retraso, aún así el director de Conagua pidió al personal técnico avisar a las empresas constructoras para que no avancen en estas dos semanas que transcurrirán antes de que nuevamente el director general se vuelva a reunir con los ejidatarios, esta vez, con personal técnico que se reunirá con un comité propuesto técnico por los propios ejidatarios para hablar sobre lo que les inquieta del punto de extracción ubicado en esa zona.