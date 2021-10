Beneficios de usar luminarias solares en el alumbrado público

El primer punto, como es de imaginarse es que, el alumbrado solar para uso público permite cierta independencia de la red eléctrica, lo cual causa reducción de costos operativos y facilidad en las instalaciones. Estas luminarias dependen de los rayos solares o energía térmica generada por el sol. Además, el ahorro energético se optimiza al emplear iluminación LED, la cual proporciona calidad y durabilidad.

Estos sistemas son amigables con el medio ambiente, ya que no utilizan energía de la red eléctrica y por tanto no producen huellas de carbono en los lugares en que se estén empleando. Presentan mayor facilidad para instalarse, a comparación de las luminarias tradicionales, las luminarias solares requieren de menor mantenimiento, tienen menor sobrecalentamiento, ya que la mayoría no necesita cables externos, por lo cual el riesgo de accidentes se reduce considerablemente.

Israel Vega Director de la empresa Dianming, líder en sistemas de iluminación pública nos comenta: “actualmente en el país se cuenta con la NOM 31 aplicable a luminarias tradicionales y solares con led para vialidades y áreas exteriores públicas, las disposiciones de esta norma no permiten que compañías no éticas, al estar ya reguladas, mientan en el desempeño de la luminaria evitando así estafar al usuario, en este caso a la comunidad. Hasta el momento la compañía Dianming es la única que ha logrado dicha NOM”.

¿Qué pasa si no hay luz solar durante un periodo de tiempo considerable?

Los equipos fotovoltaicos para iluminación pública tienen una independencia de hasta tres días, esto significa que las baterías con las que cuentan, son capaces de almacenar energía por 72 horas.

En México es muy difícil que las regiones presenten un periodo tan prolongado de no recibir luz solar; según información de la International Renewable Energy Agency (IRENA), México tiene una gran ubicación al encontrarse en los 15 y 35 grados de latitud, una zona que recibe de mejor forma los rayos solares durante gran parte del año.

“En México la mayoría de los municipios se pueden ver beneficiados con la implementación de los sistemas fotovoltaicos de alumbrado público, la inversión les representa tener ahorros a mediano y largo plazo, no sólo al reducir el consumo de energía eléctrica, también al reducir los costos de mantenimiento de las luminarias, lo que se traduce en mejor calidad de vida y seguridad para los habitantes” comenta Israel Vega.