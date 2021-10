Alcalde de Torreón pide que regularización de autos 'chocolate' sea definitiva

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, se pronunció a favor de una regularización de vehículos extranjeros, siempre y cuando se cierre definitivamente la frontera para importar ese tipo de unidades que generan diversas consecuencias en materia ambiental, de seguridad y hasta de afectación económica para los productores establecidos.

Cuestionado durante este viernes por El Siglo de Torreón, el mandatario local señaló que una regularización a ese tipo de vehículos representa mejoras en materia de certeza jurídica para los propietarios, las autoridades y el resto de la ciudadanía en general, toda vez que se tendría un control e identificación de los propietarios de esas unidades para fines de vialidad, recaudación pública y hasta seguridad ciudadana; no obstante advirtió que se deben de evitar mayores importaciones de esos vehículos que son prácticamente desecho en los Estados Unidos.

“Esta sería la tercera o cuarta regularización que hay en el país, yo esperaría que hubiera ya reglas que le dieran ‘definitividad’ a estas cosas, en todas las regularizaciones no creas que todos se han acogido a la misma, por eso vuelve a fallar, yo espero que pues haya una propuesta seria, que permita efectivamente regularizar las cosas y que haya también propuestas que igualen, para que no tengan que estar trayendo basura de Estados Unidos, porque la mayoría de los autos son vehículos que allá ya no pueden circular”.

TAMBIÉN LEE: Regularización de 'autos chocolate' afectará industria en Coahuila

El alcalde de Torreón también criticó la manipulación política de la que son objeto quienes poseen un vehículo de procedencia extranjera, toda vez que algunas organizaciones afines a partidos políticos generan padrones y expiden placas que tienen como única meta explotar un vacío legal y hacerse de favores en el ámbito de influencia pública, citó de forma directa a quienes lo han hecho con logotipos del PRI o incluso de Morena.

“Se presta para una manipulación política porque ves placas del PRI, ahora ves placas de Morena, Onappafas, hay muchas organizaciones que se dedican a esto y cuando la gente choca pues no hay garantías, no hay seguros contra choques, hay muchas irregularidades y ojalá que esto permita regularizar esta situación… El que no se regularizó que se le recoja el vehículo”, pidió el alcalde de Torreón respecto a esa propuesta.

VER MÁS: 'Legalizar chuecos es un proyecto social', señala líder de Onappafa

Fue en días recientes que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la inminente emisión de un decreto para regularizar los llamados autos “chocolate” (de procedencia extranjera), mismo que iniciará en una primera etapa con los siete estados fronterizos con Estados Unidos, entre los cuales se encuentra precisamente Coahuila.

El decreto será emitido tentativamente este mismo fin de semana.