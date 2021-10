¿Tom Holland le dice adiós a Spiderman?

Tom Holland reveló nuevos detalles sobre su próxima película Spider-Man: Sin camino a casa, que será la tercera entrega de la saga para el MCU y que según afirmó, marcará un final para su personaje de "El hombre araña".

Así lo dio a conocer en una reciente entrevista con la publicación Entertainment Weekly, que compartió nuevas imágenes de la cinta.

El intérprete de "Peter Parker" explicó a la revista que tanto él, como el director de la cinta, Jon Watts y el resto del elenco, manejaron Spider-Man: Sin camino a casa como el final de la franquicia, pues indicó que ya no se retomaría la premisa que se abordó en la trilogía.

"Todos hemos tratado (Sin camino a casa) como el final de una franquicia, digamos. Creo que si tuviéramos la suerte de retomar de nuevo a estos personajes, sería una versión muy diferente. Ya no sería la trilogía de 'Homecoming". Le daríamos algo de tiempo e intentaríamos construir algo diferente y cambiar el tono de las películas. Si eso sucede o no, no lo sé. Pero definitivamente hemos tratando a (Sin camino a casa) como si llegásemos a su fin, y se sentía así", mencionó.

Holland menciona a sus compañeros de reparto, Zendaya y Jacob Batalon, como cómplices de una aventura muy intensa que llega a su fin, por lo cual confesó que lloró al terminar el rodaje de la cinta.

"Hemos estado haciendo estas películas durante cinco años. Hemos tenido una relación increíble, los tres. Hemos estado juntos en cada paso del camino. Hemos hecho cada película, cada gira de prensa. Así que (rodar la última escena) fue desgarrador pero también muy emocionante porque todos estamos avanzando hacia el siguiente capítulo de nuestras carreras. Así que compartir ese momento con ellos fue quizás el mejor día que he vivido en el set. Creo que nunca he llorado así".

La tercera entrega también trae de regreso al "Doctor Octopus" interpretado por Alfred Molina, algo que emociona mucho a los fans tras haber dado vida al enemigo de "Parker" en la versión protagonizada por Tobey Maguire.

En la misma entrevista, Tom se sinceró sobre su relación con el querido actor en el set de rodaje.

"Fue genial verlo revivir al personaje", destacó Holland; y aseguró que "Molina es una de mis personas favoritas con las que he trabajado".

Luego de la incorporación de Molina al elenco de Spider-Man: Sin camino a casa, mucho se ha hablado de la posible aparición de Maguire y Andrew Garfield, quien también interpretó al arácnido, en el filme. Esto después de que también se integrara al rodaje a Jamie Fox para repetir su papel como "Electro", a quien dio vida en la saga del superhéroe protagonizada por Garfield.

Por lo pronto, los fanáticos de "Spidey" tendrán que esperar al estreno de Spider-Man: Sin camino a casa para descubrir la verdad el próximo 17 de diciembre.