Consejo Estatal de Seguridad Pública sesionará en Torreón

Será hoy viernes cuando se lleve a cabo una sesión más del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Coahuila; la sede de la reunión será el municipio de Torreón.

En punto de las 11:30 horas las autoridades de Coahuila y de toda la Comarca Lagunera se concentrarán en el Centro de Convenciones de la ciudad para analizar las estrategias de seguridad ciudadana de cara al cierre de este 2021, así como los principales indicadores delictivos en los municipios de la región lagunera de Coahuila.

Al respecto, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, indicó que en lo que respecta a su administración se podrán brindar resultados positivos y con apego a las acciones que se han llevado a cabo desde el inicio de su gestión, destacó la reducción en los principales delitos patrimoniales, así como la coordinación con las corporaciones de los otros niveles de gobierno, todo mediante el esquema del Mando Especial de la Laguna.

"Seguimos siendo una ciudad cada vez con mayor tranquilidad y seguridad por todo lo que se ha hecho, no quiere decir y lo vuelvo a repetir, que no pasen cosas, sí pasan, pero buscamos que sea lo menos posible, que no haya impunidad, que los policías sean más profesionales, que trabajen en mejores condiciones, que podamos dotarlos siempre de mejores instrumentos y eso es lo que hemos hecho a lo largo de esta administración".

Trascendió que la sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Coahuila será presidida por el gobernador de la entidad, Miguel Riquelme, quien estará acompañado de mandos militares y regionales de seguridad pública.

Cabe señalar que según el más reciente Monitoreo de Incidencia Delictiva en La Laguna, la percepción de seguridad ha mejorado durante el primer semestre de 2021 y respecto al mismo lapso del año pasado, además las autoridades destacan la reducción general de índices delictivos y fiscalización de casi 70 por ciento en indagatorias.