Encienden motores en Carrera Panamericana

sta mañana se pondrá en marcha la Carrera Panamericana 2021 y los tres autos que representarán a Coahuila en la larga travesía se encuentran listos, en Oaxaca, punto inicial del implacable y bello recorrido.

VELOCIDAD Y TURISMO

Existe mucho entusiasmo en que los pilotos laguneros logren realizar un gran papel en esta carrera histórica, aunque hay que aclarar que solamente uno de ellos participará en la competencia cronometrada, mientras que las otras dos estarán en el recorrido turístico. Ricardo Piñera Valdez, de Torreón, a bordo de un Karmann Ghia 1971, correrá en la Categoría Histórica A Plus, él sí viene en franca competencia, con la obligación de cubrir las arriesgadas etapas de velocidad, que son cronometradas mediante chips y GPS, mediante un moderno sistema que adquirió el comité organizador de la Carrera Panamericana.

Por su parte, los Hermanos Rodríguez, de Torreón, en un Plymouth Belverede 1953, así como los Hermanos Quintanilla, de Saltillo, en un Porsche 2019, están inscritos en el Sport y Classic Tour, respectivamente, que es parte de la Panamericana. Sus participantes también cubren más de tres mil kilómetros en la ruta por la República Mexicana, lo que es una dura prueba para autos y pilotos, pero ellos no tienen obligación en las etapas de velocidad, aunque eso no significa que no vayan a pisar el acelerador a fondo, pues sus automóviles han sido cuidadosamente preparados para lograr velocidades que rondan los 200 kilómetros por hora en la larga carretera Panamericana que cruza el país de punta a punta.

PRIMERA ETAPA

La Carrera Panamericana empezó prácticamente este jueves 14 de octubre, en lo que se llama la etapa Cero, que consiste en cubrir un circuito por la carretera Oaxaca-Mitla y de acuerdo al tiempo realizado por cada uno de los vehículos, se estableció el orden de arrancada, ya que del arco de partida, cada auto sale con diferencia de un minuto. Así, todo está listo para que este viernes 15 de octubre, muy temprano, arranque la Carrera Panamericana 2021, para cubrir su primera etapa desde Oaxaca hasta Veracruz.

Una vez más, la carrera será todo un crisol de nacionalidades, recibiendo a pilotos y copilotos procedentes de países como Estados Unidos, Noruega, Holanda, Canadá, Guatemala, Suiza, Suecia, Colombia, Brasil, Francia y los anfitriones de México. "Este año celebraremos la edición número 34 de forma ininterrumpida de la nueva época de la competición y agradecemos primeramente a la Secretaría de Turismo todo su apoyo para la realización de la justa. Al igual que el año pasado, llevaremos a cabo una "Carrera Segura", donde el comité organizador implementará todos los protocolos de medidas de seguridad y de salud, basados en el Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico y los de la Comisión Nacional de Rallys (CNRM) para los requerimientos de salud", comentó Eduardo León, presidente honorario de La Carrera Panamericana que luego de décadas de espera, volvió a hacerse presente en la Comarca Lagunera.

7 ETAPAS componen la edición 2021 de la Gran Carrera Panamericana, que hoy inicia.