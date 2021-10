Feria de San Pedro 2021 podría cancelarse

Podrían cancelar la Feria San Pedro 2021 debido a que no es posible conformar un cartel artístico que resulte atractivo para los ciudadanos.

La alcaldesa Patricia Grado Falcón manifestó que se han comunicado con empresarios que manejan espectáculos con artistas de renombre y estos les manifiestan que tienen llenas las fechas, pues tienen compromisos fuera del país.

"No hemos podido concretar un buen programa porque los grandes grupos, que son los que realmente te visten una buena feria, no están disponibles, están fuera del país; hemos estado hablando con empresarios y la mayor parte de los artistas que llaman la atención están fuera".

Reiteró que no han podido armar una cartelera a la que se le pueda apostar y que sea del agrado de los ciudadanos, para tener la respuesta esperada. "Estoy en ese proceso de definición, de si la hacemos o no, porque la feria que tuvimos en el 2019 dejó estándares muy alto y menos de lo que les ofrecimos en esa ocasión creo que no es digno".

Además, reconoció, la decisión se tomó prácticamente de último momento, dado el comportamiento de la pandemia, pues, como se recordará, se registró un repunte de los contagios y un evento de esa naturaleza requiere de tiempo y dinero para su organización.

Y es que dijo que otro tema que se tiene que analizar es el recurso que se necesita para invertir para realizar el evento, pues al cierre de su administración su intención es entregar las cuentas con pulcritud y no heredar compromisos, como en su momentos ella recibió, pues eran 53 millones de pesos los que tenía que pagar en muy poco tiempo.

"Tengo que ser muy cuidadosa y responsable para hacer una entrega con pulcritud y no dejar deuda, como siempre se acostumbra. Yo misma heredé una deuda de más de 53 millones de pesos que tenía que pagar en un mes y quiero entregar las cuentas claras".

Como se recordará, la intención era que este año el DIF se encargara de la organización de la Feria, pues la idea era recaudar fondos para saldar los compromisos pendientes del organismo y saldar los pasivos pendientes para no heredarlos a la siguiente administración.