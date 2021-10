Capitana de Santos Femenil Cinthya Peraza recibe su primer llamado a la Selección Mexicana

La justicia le llegó a la capitana de las Guerreras, Cinthya Peraza, quien fue convocada por la estratega nacional, Mónica Vergara, para conformar el Tri Femenil, que se medirá en un amistoso el próximo sábado 23 de octubre en Jalisco, a su similar de Argentina.

Y es que la Dirección General Deportiva del Tricolor, dio ayer a conocer la lista de jugadoras de la Selección Nacional de México Femenil para el partido de preparación frente a Argentina, que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de octubre a las 16:00 horas, en la cancha del Estadio Tepa Gómez en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Las 25 futbolistas convocadas por Mónica Vergara iniciarán concentración a partir del domingo 17 del mes en curso, en Guadalajara, Jalisco. La futbolista albiverde reportará luego del partido frente a las Pumas del próximo lunes en el TSM.

"Es una emoción muy grande para mi familia y para mí que esta convocatoria haya llegado en estos momentos, mis compañeras también lo están haciendo posible y me han dado ese empujón para que hoy sea yo y el día de mañana sean más" señaló la mazatleca, en una entrevista difundida por el club.

La futbolista sinaloense resaltó su presente con el Santos Laguna Femenil, para ser parte del Tricolor: "La verdad que el día que llegué me faltaba mucho por crecer, todavía siento que me falta mucho en lo personal y en lo deportivo, pero la verdad que Santos me ha enseñado bastante, nunca dejo de aprender y también aportando lo que sé, mi experiencia, la verdad es que me siento muy feliz".

Con relación a lo que puede contribuir con el representativo dijo: "El trabajo que he venido haciendo aquí, que ha sido lo que me ha llevado a la Selección, pero también voy a aprender y lo que esté en mis manos para aportar al equipo".

Aseguró que el buen paso de las Guerreras en el presente certamen se ve reflejado en esta convocatoria: "El equipo ha venido trabajando muy bien, pero no llegaban los buenos resultados. Ahora que al equipo le está yendo bien, es más sencillo que la gente voltee a vernos por el gran trabajo que venimos haciendo".