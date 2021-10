Cancelan reliquia en el Cristo de las Noas de Torreón

Siempre no habrá Megarreliquia en el Cerro de las Noas de Torreón en honor a San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles y desesperadas y uno de los más venerados en La Laguna.

Lo anterior lo confirmó ayer jueves Víctor Manuel Gómez, rector del Santuario de Cristo Rey del Cerro de las Noas, después de una reunión que sostuvo la Diócesis con la Mesa Operativa de Salud de la región Lagunera.

"Yo como Santuario de Cristo Rey me voy a solidarizar con el templo de San Judas Tadeo, que ellos no harán kermés y no harán reliquia, entonces yo me opongo a que también no se haga la megarreliquia... la gente puede hacerla en sus casas", expresó.

Gómez se limitó a decir que la suspensión también es para "no fallar" a los protocolos sanitarios, además de que en la actualidad "tenemos a algunos padres con COVID-19", aunque no precisó cifras. Este sería el segundo año consecutivo en el que se suspende la Megarreliquia.

A finales del pasado mes de septiembre, el rector había informado que sí se realizaría esta actividad con aforo reducido y atendiendo de forma estricta las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19.

La solicitud se haría llegar al Ayuntamiento, así como al Subcomité Técnico de Salud de La Laguna para saber cuál sería el número de personas que podrían subir al Cerro para asistir a la Megarreliquia que se realizaría el próximo jueves 28 de octubre.

El sacerdote indicó que también habían pedido a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) que se fueran organizando el evento al que se invitaría a universidades de la región para cocinar el asado y las tradicionales sopas.

En esta edición, también se iba a invitar a las mujeres del campo, pues son expertas en preparar estos alimentos a la leña.

A inicios de octubre, Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Canirac, dijo que la Megarreliquia se tenía proyectada para el 28 de octubre, por lo que en breve se presentarían los protocolos sanitarios que se llevarían a cabo para la prevención del COVID-19 ante el Subcomité Regional de Salud.

El año pasado se suspendió el evento debido a la contingencia sanitaria, mientras que en el 2019 fueron 1,200 personas las que subieron al Santuario del Cristo de las Noas. Este año se esperaba la asistencia de 700 personas, pero se buscaría que subieran en bloques de 50 o 100, de manera que, hasta que bajara ese grupo, subiera otro similar, esto mediante el teleférico. Cabe mencionar que además de promocionar y conservar las tradiciones laguneras, la idea de la Megarreliquia, que surgió en 2015, es recordar al padre José Rodríguez Tenorio, quien fue considerado como el "guardián" y principal promotor del santuario.

Reactivan santuario de Cristo Rey

Se renuevan: *Esta semana se presentó el proyecto de reactivación del Cristo de las Noas de Torreón y su posicionamiento como santuario. *Habrá un evento de food trucks denominado 'Súbete al Cerro' . A partir del domingo 31 de octubre y cada ocho días se presentarán comercios locales de alimentos; habrá rifa de productos donados por los establecimientos participantes. *Habrá un reglamento, joyería y nuevo diseño de la cafetería.