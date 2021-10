Pamela Gamboa invita a una aventura por México

Pamela Gamoba no duda en preferir un buena tortilla de maíz hecha a mano que un pan el pan de caja, su gusto por la mexicanidad la llevó a conocer los lugares más recónditos de México y disfrutar de su cultura, su comida y desde luego las artesanía. Todo para ella ha sido una aventura.

Pero fue más allá: su aventura se convirtió en un emprendimiento que inició hacer siete años. La directora general de Hecho a Mano reconoce que para emprender se debe tener un gusto o una afinidad por el trabajo realizado, 'no se necesita una gran inversión o un gran slogan para emprender'. Esto comenzó para Pamela por el gusto por las artesanías mexicanas que siempre ha tenido, después hizo un viaje al sur de México y 'para mí lo mejor fue ahí cuando me interesó el tema de la artesanías, las prendas y todo lo relacionado con la cultura mexicana', dice.

El nombre del negocio fue desde un inicio, 'sino que me aventé y luego todo fue surgiendo'. La entrevistada señala que antes de iniciar tenía 5 trabajos por lo que todo fue poco a poco 'fue librándome de uno y de otro y ahora estoy bien concentrada en Hecho a Mano.

Pamela reflexionó que aquí en la región era un tema de negocio poco explotado, 'hoy hay más negocios pero hace diez años no había una tienda específica dedicada a vender artesanías y entonces comencé a comercializarlas y hacer vínculos con artesanos de todo el país pero esto fue paso a paso'. La emprendedora comenta que primero trajo prendas, después talavera, luego otro tipo de artículos y esto la obligó a establecerme hace cinco años, si quisiera destacar que esto 'no fue luego luego, sino todo un proceso, antes yo trabajaba y todo me obligaba a un mayor esfuerzo para poder cumplir.

Para iniciar un negocio, comenta, no se necesita una gran inversión, sino tener bien claros los objetivos, lo que se busca lograr así como ser una apasionado del tema en el que se está emprendiendo.

Pamela reconoce que al principio, antes de establecerse, sentía miedo de todo, 'primero pensaba que a lo mejor mi negocio no iba ser atractivo y todo el tiempo e inversión serían en vano; después ya establecida el desafío fue el pago de los servicios básicos como luz, agua, teléfono, internet. 'Afortunadamente el trabajo que tenían me ayudó a que el inicio no fuera tan difícil en términos financieros, ya que en términos generales la inversión inicial es lo más complicado'.

No obstante, acepta que al inició se llegó a cuestionar y pensar que ya no tenía sentido seguir, pero todo fue un obstáculo más ya que Hecho a Mano se posicionó bien en el mercado y esto le permitió crecer y dedicarse completamente al proyecto.

Para la lagunera la pandemia no fue tan mala para su proyecto, aunque en términos generales fue un duro golpe para toda la sociedad pues le permitió enfocarse en la diversificación del negocio, 'en 2020 desarrollamos una página de Internet y trabajamos mucho la entrega a domicilio, además le puede hacer cambios al negocio en el acomodo de los artículos y los proveedores'. Ademas se realizaron cambios en los horarios, en la forma de trabajar de los empleados y todo esto 'me permitió ver el escenario general del negocio, así como impulsar mi propia capacitación'.

La emprendedora no dudó en responder que la clave para tener éxito es la constancia y el trabajo de todos los días. 'En un negocio de pronto te va mal y no podemos decir ya hasta aquí terminó. Como en todos los negocios hay rachas buenas y rachas malas'. Y temporadas más que excelentes y esas se deben aprovechar'.

Para Pamela todos podemos ser emprendedores aunque no tengamos una capacitación previa, 'en mi caso yo estudié derecho y tuve que empezar desde cero, pero hay personas que ya tienen todos los conocimientos y eso es un extra pero nunca se termina de aprender 'hay cosas que después de cinco años de establecida estoy haciendo por primera vez. Yo pienso que la mayoría de los que emprendemos nos hemos hecho al día'.

Actualmente, la lagunera ha tomado cursos de emprendimiento en temas de administración, marketing, emprendimiento y de diseño y trato de empaparme de todos los temas que me puedan ayudar.

Hoy todos sus pedidos los realiza con negocios de otras partes de México en donde ha generado un vínculo de confianza, 'hoy vendo desde ropa, accesorios, decoración, cerámica, libratas, ropa. Ha crecido estuvimos primero en un local y luego más grande y ahora ha sido la página de Internet'.

La entrevistada invita a que se animen a emprender, 'es una aventura y lo más importante es que eres dueño de tu tiempo'. Para las mujeres es un campo muy positivo y lo más importante es que nos apoyamos, 'en este proceso he conocido a muchas emprendedoras, con los mismos sueños, ideales, entre todas nos apoyamos, nos caemos y nos levantamos, las he conocidos en el caminos y ahora son mis mejores amigas'.

Actitud

emprendedora

Estos son algunos consejos que nos ofrece Pamela Gamboa:

* Tener mucha constancia y trabajo arduo.

* Capacitarse a diario.

*Tener claro los objetivos y el proyecto.

*Gusto y afinidad por el proyecto que se busca realizar.