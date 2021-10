Condusef señala irregularidades en créditos prendarios

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó los resultados de la supervisión en materia de transparencia financiera del producto "Crédito simple con garantía líquida o prendaria" realizada en el año 2020 al sector de Uniones de Crédito.

Entre los principales incumplimientos normativos que se encontraron en los expedientes de clientes que contrataron el producto, está el Contrato de Adhesión: no prevé la descripción y características de la operación, términos y condiciones; no indica los términos y condiciones para recibir pagos anticipados ni pagos adelantados; no indica que la tasa de interés y comisiones no tendrán incrementos ni modificaciones.

Sobre la Carátula, algunos incumplimientos fueron: no señala la cláusula y advertencia de los riesgos de no contratar el seguro o la posibilidad de que la Entidad Financiera los contrate a nombre del Usuario; no cumple con el formato de la carátula previsto por la disposición aplicable; no indica la fecha límite de pago del crédito. Estado de Cuenta; no señala la fecha de corte; no incluye la fecha límite de pago y la leyenda de día inhábil; no indica el Aviso con los datos de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios de la Entidad Financiera (UNE) y de la Condusef.

En la Tabla de Amortización: no incluye el número de Registro de Contrato de Adhesión (RECA); no indica la fecha de elaboración de la tabla de amortización; no señala expresamente los conceptos que podrán estar sujetos a cambios.

En el Comprobante de operación: no contiene la certificación electrónica o folio interno de la operación; no señala la hora y tipo de la operación realizada; no señala los datos que permitan identificar el crédito respecto del cual se efectuó la transacción.

Sobre la Página de Internet, se detectó que: no incluye el Costo Anual Total (CAT); no indica la fecha de cálculo del CAT, o la misma es mayor a 6 meses; no indica la periodicidad de las comisiones; no señala los requisitos de contratación del producto.

En la Publicidad: no indica el concepto de las comisiones o el lugar donde podrán consultarse; no señalan los requisitos para contratar o el lugar donde podrán consultarse; no indica la fecha de cálculo del CAT, o la misma es mayor a seis meses.