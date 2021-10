Adele está de regreso con el estreno de Easy On Me de su próximo álbum 30

La cantante británica, Adele, puso finalmente fin a la espera de casi más de cinco años sin lanzar música nueva, y lo hace con su nuevo tema "Easy on Me", la balada con la que inicia la promoción de su álbum que llevará por nombre "30".

El nuevo trabajo discográfico de la cantante llegará el 19 de noviembre, el cual promete ser un trabajo honesto en donde la interprete de "Someone Like You", dijo que hacer este disco fue un proceso complicado tras el divorcio con su exmarido Simon Konecki.

"Easy On Me" viene acompañado de un video musical en blanco y negro, en el que se ve como Adele emprende un viaje recordando lo que dejó de hacer cuando era una joven adulta en Londres.