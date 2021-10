A Ilse Salas le sorprende que aún hayan concursos de belleza

Ilse Salas creció viendo y aplaudiendo certámenes de belleza, pero por suerte, comparte, pronto se dio cuenta de lo que implicaba que alguien sea juzgado por su aspecto físico.

"Me parece un horror, no puedo creer que siga existiendo Miss Universo", dice en entrevista.

La actriz ha vivido en carne propia el ser juzgada. Recuerda que de niña la molestaban por su gordura y ahora cuando sube una foto a Instagram hay gente que le critica su delgadez.

"Están así de 'denle un bolillo', nada les parece. De lo único de lo que estoy segura es que nadie debería de estar juzgando el cuerpo de nadie más y que hay todo tipo de bellezas", asegura.

Sin embargo Ilse considera que gracias a su carácter no ha dejado que ese tipo de comentarios le afecten.

"Soy muy corajuda, muy mexicana, y la verdad no me afecta, tampoco es como que me ataquen mucho, ni le entro al juego ni nada, pero me molesta que lo hagan con otras mujeres, y hombres, crecimos en una cultura que lo celebraba, todo el tiempo estamos juzgando cómo se ven los demás pero los tiempos están cambiando afortunadamente", apunta.

Esta reflexión llega en el marco de la serie "Señorita 89" en la que Salas actúa y que, comparte, se estrenará probablemente a principios de 2021.

"Es una serie que habla de los concursos de belleza en los 80 y el mundo oscuro detrás de la mujer perfecta coronada", adelanta.

Mientras esta producción llega Ilse recientemente participó en el estreno de la cinta "Plaza Catedral", de la que es protagonista, y cuya primera proyección se realizó dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.