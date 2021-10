Estadios en México recuperan gradualmente la asistencia de aficionados

Gracias al seguimiento puntual de los protocolos establecidos con las diferentes autoridades sanitarias a nivel Federal, Estatal y Municipal, más de un millón de personas han asistido a los estadios en 98 partidos del Torneo Apertura 2021, que se han disputado con puertas abiertas.

A lo largo de 12 jornadas del torneo de la Liga MX, un millón 23 mil 695 aficionados, se han dado cita a 16 estadios para presenciar del espectáculo del máximo circuito de futbol en el país.

De los 18 clubes, 17 han recibido aficionados en sus tribunas, siendo Pumas el único equipo que aún no juega frente a su público debido a la decisión de las autoridades sanitarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque el próximo domingo ante los Bravos de Ciudad Juárez, ya podrán abrir sus puertas.

Hasta antes del parón por la Fecha FIFA de octubre, 106 partidos se han llevado a cabo, incluido el cotejo adelantado de la Jornada 14 entre FC Juárez y Atlético de San Luis; teniendo pendientes el Pachuca vs Atlético de San Luis de la fecha 5, así como el Cruz Azul vs León y Pumas vs Santos de la Jornada 11.

En acuerdo y colaboración con las distintas entidades, sus comités sanitarios y a solicitud expresa de los mismos es que 98 partidos se han realizado con presencia de público, teniendo un promedio de asistencia por encuentro de 10 mil 446 aficionados.

De momento, los estadios que mayor presencia de aficionados han tenido en seis partidos jugados, respectivamente, son el Estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey con 119 mil 101 personas; en tanto el Estadio Azteca, que alberga los juegos de locales de América y Cruz Azul ha recibido a 114 mil 882 espectadores.

En la fase regular del pasado Guardianes 2021, 45 fueron los partidos que se llevaron a cabo con puertas abiertas en 13 diferentes inmuebles, con porcentajes de ocupación más restringidos debido a la contingencia sanitaria que imperaba en el país en ese momento, registrando una asistencia de 312 mil 571 aficionados.