Siempre no habrá Megarreliquia en el Cerro de las Noas en Torreón

Siempre no habrá Megarreliquia en el Cerro de las Noas de Torreón en honor a San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles y desesperadas, y uno de los más venerados en La Laguna.

Lo anterior lo confirmó este jueves Víctor Manuel Gómez, rector del Santuario de Cristo Rey del Cerro de las Noas, después de una reunión que sostuvo la Diócesis con la Mesa Operativa de Salud de la Región Lagunera.

“Yo como Santuario de Cristo Rey me voy a solidarizar con el templo de San Judas Tadeo, que ellos no harán kermés y no harán reliquia, entonces yo me opongo a que también no se haga la megarreliquia, la gente puede hacerla en sus casas”, expresó.

Gómez se limitó a decir que la suspensión también es para “no fallar” a los protocolos sanitarios, además de que en la actualidad “tenemos a algunos padres con COVID-19”.

Este sería el segundo año consecutivo en el que se suspende la Megarreliquia.

A finales del pasado mes de septiembre, el rector había informado que sí se realizaría esta actividad, con aforo reducido y atendiendo de forma estricta las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19.

La solicitud se haría llegar al Ayuntamiento, así como al Subcomité Técnico de Salud de La Laguna para saber cuál sería el número de personas que podrían subir al Cerro para asistir a la megarreliquia que se desarrollaría el próximo jueves 28 de octubre.

El sacerdote indicó que también habían pedido a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) que se fueran organizando el evento al que se invitaría a universidades de la región para cocinar el asado y las tradicionales sopas. En esta edición, también se iba a invitar a las mujeres del campo, pues son expertas en preparar estos alimentos a la leña.