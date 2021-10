Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez se recuperan de cirugías y apuntan a París 2024

Las medallistas olímpicas de clavados sincronizados en Tokio 2020, Alejandra Orozco Loza y Gabriela Agúndez García, fueron dadas de alta de sus respectivas cirugías y ya planifican su camino, con mira a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

En conferencia virtual, ambas señalaron que se encuentran en rehabilitación y optimistas en este inicio de ciclo olímpico, en el que, dijeron, buscarán mejorar la presea de bronce que obtuvieron en los sincronizados plataforma 10 metros, en Tokio 2020, justa que se pospuso un año, debido a la pandemia por COVID-19.

“La medalla en Tokio fue un proceso de cinco años, que lo trabajamos muy duro y fueron muchos años de esfuerzo, sacrificios, trabajo y perseverancia que, en mi caso, también tuvieron muchos estragos; yo ya llevo 15 años en el alto rendimiento y creo que el cuerpo ya me estaba pidiendo un poco de descanso, recuperación y rehabilitación, al grado de llegar a esta cirugía del hombro izquierdo”, compartió la jalisciense Alejandra Orozco.

La clavadista de 24 años explicó que su recuperación, tras la operación del hombro, va por buen camino.

“Quería lograr mi objetivo (en Tokio), ya se consiguió y ahora que viene este descenso, aprovechamos para cuidar el cuerpo y revisar todo, la cirugía fue un éxito, hoy cumplo un mes, me acaban de quitar el cabestrillo, ya empiezo con mi rehabilitación de movilidad y eso me da confianza, fe y mucha motivación para poder llegar a mis cuartos Juegos Olímpicos, en tres años, que también ya están muy cerca y no hay tiempo que perder”, destacó la también medallista olímpica de plata en Londres 2012.

Sobre los compromisos deportivos que tendrán en 2022, Orozco detalló que, junto a Agúndez, están clasificadas para participar tanto en individual como en sincronizados, en la Serie Mundial de Clavados, que organiza la Federación Internacional de Clavados (FINA), por su actuación en Juegos Olímpicos.

“Busco estar lista en la fecha, tanto para las Series como para las demás competencias, y tenemos toda la planificación, lo hemos platicado tanto con Iván (Bautista, su entrenador), como con el equipo multidisciplinario, sabemos que hay muchos ajustes, pero nosotros estamos en la siguiente medalla, en el siguiente objetivo y como siempre en la planificación diaria hasta llegar a los próximos Juegos Olímpicos, entonces estamos motivadas”, puntualizó.

Por su parte, Gabriela Agúndez dijo que tuvo unos días de descanso a su regreso de Tokio, tras lo cual ingresó a cirugía de la rodilla derecha.

“Por un desgarre en el ligamento colateral tibial, afortunadamente todo salió muy bien y actualmente me encuentro en rehabilitación, porque esta cirugía fue pensando en que quiero seguir a París 2024. Después de Tokio terminé muy motivada, muy contenta con los resultados y confiada en que si uno trabaja y se esfuerza día con día puede lograr sus objetivos, siempre lo he creído, pero después de Tokio, me quedó más claro todavía, así que regresé más motivada todavía”, aseguró.

La sudcaliforniana de 21 años, explicó que después de la cirugía que se realizó hace mes y medio, está en la parte de la rehabilitación, para poco a poco regresar a entrenar.

“Voy muy bien, con el equipo multidisciplinario estamos trabajando excelente, buscando estar lista lo más pronto posible, pero sin apresurar, porque lo importante es que quedemos al cien y hay tiempo”.

En la conferencia, las atletas dieron a conocer que se encuentran postuladas para el Premio Nacional de Deportes 2021, galardón con el que esperan cerrar su exitoso ciclo olímpico.