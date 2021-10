Día Mundial de la Visión; Nuestros ojos pueden decirnos mucho sobre la salud

El Día Mundial de la Visión (WSD) es una fecha internacional que se celebra anualmente el segundo jueves de octubre, coordinada por la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB), la cual se centra en la atención de la salud ocular. Durante este año el tema seleccionado es “Ama a tus ojos”.

Según menciona la IAPB al menos mil millones de personas tienen una discapacidad visual que podría haberse prevenido o aún no se ha abordado debido a que no tienen acceso a atención especializada. De hecho, casi todo el mundo experimentará un problema de salud ocular en su vida, y este número aumentará de mil 100 millones, a mil 700 millones de personas para 2050, debido al crecimiento y envejecimiento de la población.

El tema de este año trata de hacer consciente a la población acerca de su propia salud ocular y la importancia de realizarse una prueba de la vista, destacando que más del 90% de las personas con pérdida de visión viven en países de ingresos bajos y medianos, el 73 por ciento tienen más de 50 años, el 55 son mujeres y finalmente más del 90 de la pérdida de visión en estos individuos se podría haber evitado con detección y tratamiento oportuno.

De acuerdo con la agencia internacional, los ojos pueden decirnos mucho sobre nuestra salud en general, y entre las principales causas de pérdida de la visión se incluyen: error de refracción no corregido, cataratas no operadas, degeneración macular relacionada con la edad (DMAE), glaucoma y retinopatía diabética.

“Hasta el 80 por ciento de las impresiones que percibimos nos llegan a través de la vista; si alguno de los otros sentidos deja de funcionar, el de la vista es el que mejor nos protege frente al peligro, es por esto que es muy importante ser conscientes de las cosas que pueden llegar a alterar nuestros ojos, debido a que están continuamente expuestos a un gran número de agentes medioambientales irritantes como polvo, rayos UV, impurezas, entre otros”, mencionó Peter Jablonski, director de ZEISS VisionCare México.

En este día nos comparte acciones para prevenir la pérdida de la vista, protegerla, preservarla y darle prioridad.

Prevenir: Muchas enfermedades oculares se pueden prevenir adquiriendo un estilo de vida saludable, como, por ejemplo, comer sano y adoptar hábitos a fines.

Proteger: Es de vital importancia usar lentes que protejan de radiaciones nocivas como los rayos ultravioleta, mantener un buen régimen de cuidados y limpieza con el uso de maquillaje y cosméticos para los ojos, reducir el tiempo frente a la pantalla y tomar descansos regulares.

Preservar: Se debe planificar y realizar un examen de la vista completo y regular, para que un profesional de la salud visual obtenga un historial médico detallado para comprender los probables factores de riesgo.

Priorizar: "Amar a tus ojos" debe considerarse como una misión de vida e implica involucrar a la familia, seres queridos y comunidad, sobre la importancia de los ojos y la visión.

El WSD cuenta con el apoyo de más de 150 organizaciones miembros de la IAPB, que incluyen todas las principales ONG de atención oftalmológica del mundo, organismos profesionales de alto nivel en oftalmología y optometría, hospitales universitarios y corporaciones, unidos para eliminar la ceguera y la discapacidad visual evitables.