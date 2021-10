Alcalde de Torreón reclama a CFE por corte de luz en cárcamo

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, reclamó este jueves a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por haber cortado la energía a un cárcamo pluvial, en plena jornada de lluvias y sin previo aviso, hecho ocurrido por la tarde de ayer miércoles en el Parque Industrial Oriente.

Cuestionado durante este día por medios de comunicación, el mandatario justificó la situación al señalar que el corte de energía fue debido a temas de “burocracia” que quedaron pendientes respecto al contrato de servicio del cárcamo pluvial con la propia CFE, no obstante criticó que se haya tenido que cortar la energía justo en un día de lluvias y en un momento en el que la población requería de la operación del equipo del Municipio de Torreón.

“Me da mucha pena que Comisión Federal haga esto, precisamente en el día que llueve y en una zona que todos sabemos que se necesita el rebombeo y es por el rumbo de Plaza Jumbo, hicimos una gran inversión, a veces poder checar con Comisión Federal que un pozo esté conectado y que esté listo, todo eso, es una burocracia tremenda y eso luego no lo dice Comisión Federal, yo lamento que Comisión Federal vaya y corte la luz cuando más se necesita, sin avisarnos, sin entender la problemática social que genera el cortar la luz de un cárcamo”.

Zermeño Infante precisó que ya se ha comunicado con Simas Torreón y las oficinas municipales correspondientes, la información que se tiene hasta este jueves es que aún no se ha terminado con la contratación correspondiente del servicio con la CFE, aunque en ese sentido “extraña” que se haya dado el corte de energía justo en un día de lluvia y cuando el equipo tiene trabajando más de un año.

De igual forma, recordó otros episodios en los que la empresa federal no tiene ninguna concesión para suspender la energía de equipos municipales, incluso de pozos de extracción de agua, esto pese a que como instancias federales se encuentran exentas de pagos de predial y de otras contribuciones que empresas o particulares sí deben de realizar.

“Les vale, no está bien, porque no se afecta al Simas, se afecta a la población y la afectas cuando menos la debes afectar, o sea, cuando hay urgencia, cuando hay emergencia, son lugares donde más se acumula el agua… El Gobierno Federal y las dependencias federales no pagan predial, ninguna, ni el aeropuerto paga, ninguna dependencia federal paga predial, ni Comisión Federal nos paga por los miles de postes de luz que hay a lo largo de la ciudad, si una empresa particular quiere introducir gas o redes de telefonía, pues le paga al Municipio, Comisión Federal no nos paga nada, o sea, hay que ser conscientes también”, reclamó Jorge Zermeño.