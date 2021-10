Pese a lluvias, nivel básico en La Laguna de Durango no suspendió actividades

Aunque a través de redes la Secretaría de Educación estatal anunció la suspensión de clases en los planteles de nivel básico debido a las precipitaciones causadas por la tormenta tropical Pamela, en la región Laguna las actividades educativas continuaron con normalidad.

Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, subsecretario de Educación en La Laguna, explicó que, tras conocer sobre esta medida, se comunicó con el titular de la secretaría, Rubén Calderón, para indicarle que las condiciones en la región no eran las mismas, por lo que no se suspenderían las clases. "Las condiciones climatológicas en la región Laguna son muy diferentes a las otras partes del estado que sí ameritan la suspensión (…) llovió hoy (ayer), pero no como en otra parte del estado de Durango", enfatizó.

No obstante, Valdés señaló que estarían atentos a cualquier llamado que se hiciera por parte de las autoridades de Protección Civil en relación con las precipitaciones. "Estaremos muy al pendiente monitoreando la información que emita Protección Civil; hasta ahorita no se prevén lluvias para mañana (hoy), pero lo haremos con cada una de las presidencias municipales de los 11 municipios que atiende la Subsecretaría en la región", detalló.

Posteriormente agregó que "hay municipios que están muy cerca de la parte afectada y ahí sí, de acuerdo con las condiciones, habría suspensión".

Hasta el mediodía de ayer no se habían reportado planteles afectados por las lluvias registradas durante la mañana. "Estaremos al pendiente de la información que se vierta a través de Infraestructura Educativa, pero esperemos que sea saldo blanco", afirmó.

Finalmente, comentó que esta semana iniciaron actividades presenciales el mismo número de planteles que la semana anterior: un total de 850 planteles. "Seguimos trabajando a marchas forzadas, con el apoyo de los padres de familia y el gran esfuerzo que realiza el estado para generar las condiciones y regresar de manera presencial", concluyó.