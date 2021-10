Niño Patiño es 'Halcón de Honor'

n un esfuerzo por reconocer a los laguneros que han dejado su huella y aporte en el basquetbol, el club Halcones de la UAL nombró "Halcón de Honor" al coach Jorge Niño Patiño, en el marco de su partido ante los Delfines de Mazatlán, días atrás en el auditorio municipal de esta ciudad.

ENTREGADO AL BASQUET

Jorge Niño Patiño ha dejado su huella en cientos de jugadores de la región, al realizar con gran ánimo y su característico buen humor, la labor de formación de basquetbolistas infantiles, pero su sapiencia en el Deporte Ráfaga es tal, que incluso ha entrenado a equipos profesionales, como los recordados Algodoneros de la Comarca. Nacido en Acapulco, Guerrero, pero desde hace décadas radicado en la Comarca Lagunera, Jorge es un estandarte del basquetbol regional, aprendió a botar el balón en el Parque Victoria y jugó sus primeros partidos de apuesta en el Instituto 18 de marzo, pero fueron apenas los primeros pasos de toda una vida dedicada a este deporte.

Durante el medio tiempo del partido entre Halcones y Delfines, el coach Jorge Niño Patiño, acompañado de su familia, recibió una placa que lo reconoce como "Halcón de Honor", una distinción recién creada para honrar a quienes han contribuido al desarrollo del basquetbol lagunero. "Estoy feliz, contento por toda la gente que ha estado conmigo dentro del basquetbol, tenía un futuro que no podía descifrar, no sabía si iba a ser buen entrenador, no sabía que iba a formar jugadores, personas, buenos hombres y mujeres porque también tuve niñas, estoy contento de que se acuerden de mí", señaló.