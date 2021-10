Congreso de Durango dará seguimiento a Casa Faya en Gómez Palacio

Como vocal dentro de la Comisión de Cultura en el Congreso del Estado de Durango, la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Susy Carolina Torrecillas Salazar, aseguró que dará seguimiento al caso de lo que sería el Museo Casa Faya en Gómez Palacio, el cual está en manos de la Fiscalía General de la República.

Cabe recordar que la obra no se concretó en las últimas administraciones, ya que se encuentra bajo investigación por parte de la FGR tras la denuncia que presentó la actual Administración, que encabeza Marina Vitela, en el 2020 tras encontrar en el proceso de entrega-recepción del 2019, que la obra no había terminado pese a la aplicación de 20 millones de pesos para el supuesto rescate y rehabilitación de este inmueble histórico.

La primera denuncia se presentó en el 2020 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual a su vez la turnó a la FGR.

"Lo que tengo que hacer es involucrarme en ese tema en específico como parte de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, y que como presidente tenemos a Luis Enrique Benítez Ojeda; yo le voy a pedir que estemos puntualmente con la directora general, Socorro Soto Alanís (titular del Instituto de Cultura del Estado de Durango), y que nos rinda cuentas sobre el tema", comentó Torrecillas.

La legisladora comentó que "muchas veces es por la falta de comunicación, muchas veces es de que no llega el recurso como tal a la región, o muchas veces es que el recurso está etiquetado, no lo pides, no levantamos la mano y entonces se pierde. Porque los gastos son muchos, a lo mejor ese dinero sí se aplicó y no supimos exactamente en qué. Yo me comprometo para la próxima semana tener clara la respuesta".

Asimismo, mencionó que la región Lagunera cuenta con una riqueza cultural, la cual no se ha explotado al máximo.

"Soy una convencida de que en la región Lagunera tenemos una riqueza cultural que no hemos sabido explotar al máximo; tenemos teatros, tenemos infraestructura, a lo mejor chiquita, pero esa primero la tenemos que potencializar".