Concluye reposición de tarjetas para Pensión del Bienestar en Torreón

saladet66

Hoy, 9:45 am

publicado por: pedro MARTINEZ mtz

Ojala y cambiaran sus formas de hacer este tipo de tramites. Desde la gente geniuda y de mal modo que atiende, no hay personal suficiente por lo que el tramite tarda horas y solo atinan a decir hay que tener paciencia.. El problema no es la paciencia es que son adultos mayores!! El tramite debe ser pensando en ellos, ahora hay que ir a bansefi, ya me imagino ahi como estaran las colas para que atiendan a todos los que quieren revisar si su tarjeta ya esta activa...

