Panismo en Lerdo no es 'segundón': regidor Ángel Luna

El regidor panista, Ángel Luna, declaró que el PRI local no debe considerar como un hecho el que el Partido Acción Nacional (PAN) de Lerdo vaya nuevamente en alianza en el municipio con el partido tricolor y con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), puesto que el panismo en Lerdo no se considera "segundón", además de que la militancia no demostró gran apoyo a esta alianza en el pasado.

Dijo que en la pasada elección la votación fue muy baja para el blanquiazul pese a que el PAN en Lerdo ya ha sido Gobierno en tres ocasiones.

"Mi posición siempre ha sido particularmente crítica respecto a que se conforme la alianza, aunque en el caso del Estado ya fue aprobado por el consejo. Yo considero que la primera condición para que pudiera haber una alianza es saber si los panistas o los miembros del PAN están de acuerdo en ir con el PRI, porque los resultados electorales nos demuestran que la alianza no fue recibida con agrado por parte de los panistas, pues la votación fue muy baja. El PRI no debe dar por sentado que habría alianza y que además ellos van a encabezar", dijo Luna.

Enfatizó que aunque el consejo estatal del PAN aprobó a la comisión permanente suscribir alianzas se habla únicamente en la carrera por la gubernatura, pero no se ha dicho nada respecto a los municipios.

Dijo que en el caso particular de Lerdo se tiene que analizar desde la perspectiva del desempeño de la actual administración.

"Creo que el PAN no debe ser acompañante gratuito de nadie porque el PAN tiene una historia en Lerdo. Hemos ido Gobierno municipal tres veces, tenemos un voto histórico grande que no puede solamente ponerse en la balanza para ayudar o abonar a los intereses de un grupo político que además en Lerdo no ha dado buenos resultados", mencionó.

Luna refirió que además la razón de la alianza hecha el año pasado era justamente impedir reformas como la eléctrica, que afecta a los ciudadanos porque es una energía cara y contraviene a todas las disposiciones internacionales en materia de medio ambiente.

"Yo por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que se plantea en el caso de la Reforma Eléctrica porque la postura del Gobierno federal siempre es en el sentido de lo que se hizo en el pasado y nosotros estamos a favor de que se combata la corrupción, pero eso no quiere decir que volvamos a un esquema de una empresa monopólica de los años sesenta y setenta que ya demostró que no tiene viabilidad", dijo.

Comentó que todo el debate en realidad se traduce en fortalecer o no a una empresa del Estado, no de provecho para los mexicanos.

"A la CFE le cuesta más caro producir la energía que a los privados y eso no quiere decir que no deben revisarse los contratos si es que algunos de ellos atentan contra el interés público; pero de eso a cambiar un esquema por completo, no estoy de acuerdo, porque se trata fortalecer una empresa del Estado, no de los mexicanos, y yo creo que el interés de los mexicanos es recibir energía limpia y a buen precio, y para eso la competencia es importante", acotó.